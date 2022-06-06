南韓旅遊鬆綁！無接種疫苗者 8日起「入境也免隔離」

想去韓國旅遊又更進一步了！韓國政府繼6月1日開放申請「短期觀光簽證（C39）」後，近日又再度放鬆規定，公告自從6月8日起，只要於入境前後檢測的PCR或醫院抗原快篩(RAT)結果皆為陰性，則「無論是否有接種疫苗，皆享有免隔離」。

原先的政策中，只有WHO緊急使用清單之疫苗廠牌的接種者才能夠享有免隔離，而「未接種疫苗者」依然需要進行7日的隔離。而在最新的政策中，不論是否有接種疫苗，皆能夠享有「免隔離」。但海外入境者依然須於入境前實施PCR或醫院抗原快篩(RAT)，並於入境後3日內再進行一次PCR檢測。另外，仁川國際機場也將於6月8日起解除原先縮減營運的飛航時間，並根據需求增加航班。

為迎接旅客訪韓，韓國觀光公社台北支社自即日起至6月12日期間，進行訪韓觀光早鳥優惠活動「再次遇見的韓國，自由行趴趴走」，攜手4間航空公司、6間旅行社，共同推出未來的訪韓機票、飯店住宿、一日旅遊行程等商品，還有未來出遊的優惠折扣。韓國觀光公社KOREA PLAZA也舉辦抽獎活動，獎品包含韓國7日網路吃到飽的SIM卡、萬能轉接頭等贈品，人人有獎，僅限前1,000位領簽民眾。