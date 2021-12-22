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低溫加冬雨！台南梅嶺梅花含苞待放 預期元旦花況可期
入冬後氣溫漸逐下降，加上冬雨滋潤，台南梅嶺梅花花苞長出不少，中高海拔現在含苞待放，伍龍步道約800公尺處，有一梅園區現在已綻放5成，低海拔的福來梅園目前早花品種萬傳、青心花苞也不錯，梅農陳居峰說，預估元旦假期花況應該不錯，今年又無颱風影響梅樹狀況很理想，加上冬雨來的正是時候，預計今年花況會是盛開的一年。
陳居峰指出，梅嶺目前梅花陸續綻放，若鋒面報到時，在山上還有機會看見壯觀的雲海，梅花伴隨雲海美不勝收，預期從元旦開始進入賞花季，可持續到農曆過年，都可以把握機會上山，賞景、走步道兼品嘗知名梅子雞料理。
梅嶺休閒農業區和遠東科技大學教授張美玲合作，舉辦梅嶺梅子創意料理競賽，15家梅嶺餐飲業者參加競賽，各出乙道料理參賽，聘請中華醫事科技大學餐飲系、遠東科大餐飲系、高英工商餐管系老師當評審老師，比賽結果：第一名：梅嶺福來梅子雞餐廳，第二名：揚梅吐氣餐廳，第三名：順風梅嶺特產，第四名：天香園梅子雞，第五名：棗到了梅嶺休閒採果。
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