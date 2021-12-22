低溫加冬雨！台南梅嶺梅花含苞待放 預期元旦花況可期

入冬後氣溫漸逐下降，加上冬雨滋潤，台南梅嶺梅花花苞長出不少，中高海拔現在含苞待放，伍龍步道約800公尺處，有一梅園區現在已綻放5成，低海拔的福來梅園目前早花品種萬傳、青心花苞也不錯，梅農陳居峰說，預估元旦假期花況應該不錯，今年又無颱風影響梅樹狀況很理想，加上冬雨來的正是時候，預計今年花況會是盛開的一年。

陳居峰指出，梅嶺目前梅花陸續綻放，若鋒面報到時，在山上還有機會看見壯觀的雲海，梅花伴隨雲海美不勝收，預期從元旦開始進入賞花季，可持續到農曆過年，都可以把握機會上山，賞景、走步道兼品嘗知名梅子雞料理。