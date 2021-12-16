低海拔楓槭樹葉轉紅 石門水庫、北橫慈湖美拍
北部地區低海拔楓、槭樹葉開始轉紅，石門水庫園區合計超過3000棵，又以槭林公園、南苑停車場數百公尺排列最美而且壯觀。南苑停車場就在石門水庫排洪、洩洪下方，進了停車場以後往後走，近300公尺槭楓沿著車場和後池直到大壩下，雖然現在楓葉紅的比率大約60%還不到全紅的時候，卻已經成為遊客熱門取景、美拍點。
除了石門水庫園區，北橫慈湖停車場周邊也有多棵楓樹，因為長年氣候條件佳楓樹高大茂盛，公路總局在進入慈湖前的大道兩邊也中上整排的楓樹，現在也超過90%的樹葉已經染紅，彷彿迎賓般的相歡迎遊客來到北橫。
北區水資源局指出，石門水庫園區是北部賞楓熱門景點，假日天氣好的時候，遊客超過2萬甚至3萬人，不過因為腹地大，大家還是可以輕鬆悠遊自在的欣賞美景和拍照，提醒遊客楓紅時間約一個月，下周天氣有可能變差，建議把握這周兩天假日出遊。
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