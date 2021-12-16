快訊

網路溫度計調查公投聲量月增破5成 核四、反萊豬最熱

搶攻半導體業高薪！文組跨界求職正夯 4大職務最熱門

低海拔楓槭樹葉轉紅 石門水庫、北橫慈湖美拍

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
石門水庫南苑停車場整排的楓樹沿著後池一直延伸到大壩底下。記者鄭國樑／攝影
石門水庫南苑停車場整排的楓樹沿著後池一直延伸到大壩底下。記者鄭國樑／攝影

北部地區低海拔楓、槭樹葉開始轉紅，石門水庫園區合計超過3000棵，又以槭林公園、南苑停車場數百公尺排列最美而且壯觀。南苑停車場就在石門水庫排洪、洩洪下方，進了停車場以後往後走，近300公尺槭楓沿著車場和後池直到大壩下，雖然現在楓葉紅的比率大約60%還不到全紅的時候，卻已經成為遊客熱門取景、美拍點。

除了石門水庫園區，北橫慈湖停車場周邊也有多棵楓樹，因為長年氣候條件佳楓樹高大茂盛，公路總局在進入慈湖前的大道兩邊也中上整排的楓樹，現在也超過90%的樹葉已經染紅，彷彿迎賓般的相歡迎遊客來到北橫。

北區水資源局指出，石門水庫園區是北部賞楓熱門景點，假日天氣好的時候，遊客超過2萬甚至3萬人，不過因為腹地大，大家還是可以輕鬆悠遊自在的欣賞美景和拍照，提醒遊客楓紅時間約一個月，下周天氣有可能變差，建議把握這周兩天假日出遊。

北橫慈湖停車場的楓樹。記者鄭國樑／攝影
北橫慈湖停車場的楓樹。記者鄭國樑／攝影
有的楓樹葉子已經80%轉為全紅。記者鄭國樑／攝影
有的楓樹葉子已經80%轉為全紅。記者鄭國樑／攝影
北水局提醒遊客利用好天氣到石門水庫欣賞楓葉。記者鄭國樑／攝影
北水局提醒遊客利用好天氣到石門水庫欣賞楓葉。記者鄭國樑／攝影

石門水庫 停車場 北橫

延伸閱讀

耶誕初雪美極了！台南山上花園水道博物館白雪木盛開

四川德陽首次拍到大熊貓「標記」行為

中工新園區 強攻雲宇宙

立院內政委員會訪視北橫 催生國家風景區

相關新聞

雷伊快速轉強颱！颱風眼開了 全台有雨時間曝

今年第22號颱風雷伊，已於今天上午8時增強為強烈颱風。中央氣象局說，雷伊颱風眼已經開了，代表快速增強、颱風本身威力很大，...

南部清晨霧茫茫！空品不佳 新營亮紅色警示

今天南部風速微弱，台南清晨有濃霧，加上輻射冷卻逆溫作用，導致混合層高度偏低，上午9時新營測站的空氣品質指標已達到紅色警示...

元旦連假高鐵再加開6班車 周六開放搶票

元旦疏運期間，旅客預購車票狀況踴躍，為加強服務返鄉、出遊旅運需求，經檢視運能調度後，台灣高鐵公司今宣布再加開六班次列車，...

低海拔楓槭樹葉轉紅 石門水庫、北橫慈湖美拍

北部地區低海拔楓、槭樹葉開始轉紅，石門水庫園區合計超過3000棵，又以槭林公園、南苑停車場數百公尺排列最美而且壯觀。南苑...

紐西蘭何時恢復我荔枝外銷？農委會：樂觀以待

因為今年6月間，我國銷往紐西蘭的荔枝被發現東方果實蠅幼蟲，至今半年，尚未恢復輸銷，農委會今天表示，目前正與紐西蘭洽談中，...

超商店員勸導口罩遭襲 消基會籲明訂未戴口罩處理指引

近期一連三起超商店員值勤時間因勸導民眾配戴口罩，發生重大傷亡案件，引起社會整體譁然。消基會今天舉行「加強超商治安維護 給...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。