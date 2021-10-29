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影／潘文忠：正常上課每個都要會喔！ 與王國材教安全

攝影中心 / 記者蘇健忠／台北即時報導
教育部長潘文忠（右一）下午出席「安全教育動起來 交安隊長帶您GO」記者會，擔任交通安全隊長教導小朋友如何正確過馬路？潘部長與小朋友互動教學時，點名點了不是預先設定的回答同學，被工作人員提醒，潘部長不忘機會教育表示：這次我配合演出，但正常上課每個都要會喔！讓台下笑成一片。記者蘇健忠／攝影
教育部長潘文忠（右一）下午出席「安全教育動起來 交安隊長帶您GO」記者會，擔任交通安全隊長教導小朋友如何正確過馬路？潘部長與小朋友互動教學時，點名點了不是預先設定的回答同學，被工作人員提醒，潘部長不忘機會教育表示：這次我配合演出，但正常上課每個都要會喔！讓台下笑成一片。記者蘇健忠／攝影

交通部長王國材、教育部長潘文忠下午一起出席「安全教育動起來 交安隊長帶您GO」記者會，兩人分別擔任交通安全隊長教導小朋友如何正確過馬路？騎腳踏車如何正確轉彎？潘部長與小朋友互動教學時，點名點了不是預先設定的回答同學，被工作人員提醒，潘部長不忘機會教育表示：這次我配合演出，但正常上課每個都要會喔！讓台下笑成一片。交通部長王國材則是教導騎腳踏車如何正確轉彎？隨後針對回家過年期間防疫旅館不足問題回應。

教育部長潘文忠下午出席「安全教育動起來 交安隊長帶您GO」記者會，擔任交通安全隊長教導小朋友如何正確過馬路？應該正確進行停看聽三個步驟。記者蘇健忠／攝影
教育部長潘文忠下午出席「安全教育動起來 交安隊長帶您GO」記者會，擔任交通安全隊長教導小朋友如何正確過馬路？應該正確進行停看聽三個步驟。記者蘇健忠／攝影
教育部長與交通部長下午一起出席「安全教育動起來 交安隊長帶您GO」記者會，擔任交通安全隊長教導小朋友如何正確過馬路？潘部長與小朋友互動教學時，點名點了不是預先設定的回答同學，被工作人員提醒，潘部長不忘機會教育表示：這次我配合演出，但正常上課每個都要會喔！讓台下笑成一片。記者蘇健忠／攝影
教育部長與交通部長下午一起出席「安全教育動起來 交安隊長帶您GO」記者會，擔任交通安全隊長教導小朋友如何正確過馬路？潘部長與小朋友互動教學時，點名點了不是預先設定的回答同學，被工作人員提醒，潘部長不忘機會教育表示：這次我配合演出，但正常上課每個都要會喔！讓台下笑成一片。記者蘇健忠／攝影
教育部長潘文忠（左）與交通部長王國材（右）下午出席「安全教育動起來 交安隊長帶您GO」記者會，兩人分別擔任交通安全隊長教導小朋友如何正確過馬路？騎腳踏車如何正確轉彎？。記者蘇健忠／攝影
教育部長潘文忠（左）與交通部長王國材（右）下午出席「安全教育動起來 交安隊長帶您GO」記者會，兩人分別擔任交通安全隊長教導小朋友如何正確過馬路？騎腳踏車如何正確轉彎？。記者蘇健忠／攝影
交通部長王國材（右一）教育部長潘文忠（右二）下午出席「安全教育動起來 交安隊長帶您GO」記者會，兩人擔任交通安全隊長教導小朋友如何正確過馬路？。記者蘇健忠／攝影
交通部長王國材（右一）教育部長潘文忠（右二）下午出席「安全教育動起來 交安隊長帶您GO」記者會，兩人擔任交通安全隊長教導小朋友如何正確過馬路？。記者蘇健忠／攝影
交通部長王國材下午出席「安全教育動起來 交安隊長帶您GO」記者會，擔任交通安全隊長教導小朋友騎腳踏車時如何正確轉彎？應該正確平舉你要轉彎的方向。記者蘇健忠／攝影。記者蘇健忠／攝影
交通部長王國材下午出席「安全教育動起來 交安隊長帶您GO」記者會，擔任交通安全隊長教導小朋友騎腳踏車時如何正確轉彎？應該正確平舉你要轉彎的方向。記者蘇健忠／攝影。記者蘇健忠／攝影

交通部長 王國材 腳踏車

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