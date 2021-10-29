影／潘文忠：正常上課每個都要會喔！ 與王國材教安全
交通部長王國材、教育部長潘文忠下午一起出席「安全教育動起來 交安隊長帶您GO」記者會，兩人分別擔任交通安全隊長教導小朋友如何正確過馬路？騎腳踏車如何正確轉彎？潘部長與小朋友互動教學時，點名點了不是預先設定的回答同學，被工作人員提醒，潘部長不忘機會教育表示：這次我配合演出，但正常上課每個都要會喔！讓台下笑成一片。交通部長王國材則是教導騎腳踏車如何正確轉彎？隨後針對回家過年期間防疫旅館不足問題回應。
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