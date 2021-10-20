【專家之眼】雲霧下的惡魔：電子菸合法化的道德爭議

美國FDA的中文名稱是「美國食品和藥物管理局」，旨在保護和促進美國人民的健康和安全。然而10月12日FDA卻以「電子菸可減少傳統香菸的使用」、「菸草味電子菸難以吸引青少年與兒童」、「由於電子菸的尼古丁含量較紙煙為低，相比之下，減少了對抽菸者身體的危害」三個理由，得出電子菸對成年吸菸人口的好處大於風險的結論，而准予合法販售。

針對FDA的上述說法，有違一般正常人的直覺反應，因此，有必要深入辨析，究竟FDA的說法是否站得住腳？

第一個理由：電子菸可減少傳統香煙的使用，這是一定的，因為兩者具有一定的替代效果。但問題是電子菸會不會上癮、對人體沒有危害嗎？當然會。既然會，政府怎麼可以允許販售？

2019年10月，美國CDC（疾管中心）還特別給予因吸食電子菸而導致的相關肺病一個專有名詞叫EVALI（電子菸肺病），截止至2020年2月18日，電子菸肺病已經奪走68條美國人的命。而CDC也發現電子菸油中添加了非法、具上癮成分的四氫大麻酚。在台灣，四氫大麻酚被列為二級毒品。

第二個理由：「菸草味電子煙難以吸引青少年與兒童」。一種商品是否合法，不在於該商品能否吸引人，而在於它對人體有沒有危害，因此，這種說法顯然是在模糊焦點。

何況，從統計數字來看，電子菸並非難以吸引，而是很容易吸引未成年。根據我國衛福部國健署最新調查發現，青少年吸食電子菸的比率從107年的2.7%增加到108年的4.2%，增幅達50％。這就證明了FDA「菸草味電子菸難以吸引青少年與兒童」的說法並非事實。

第三個理由，「由於電子菸的尼古丁含量較紙菸為低，相比之下，減少了對抽菸者身體的危害」。這樣的理由顯然不成立。首先，電子菸的危害並不以尼古丁含量的有無或多少為唯一標準。換言之，不含尼古丁或尼古丁含量較少不代表比較安全。根據澳洲雪梨科技大學發表在「藥物與生物醫學分析雜誌(Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis)」上的論文顯示，市售電子菸被檢測出含有1064種化學物質，其中有毒化學物質164種。

其次，根據發表在《科學報告（Scientific Reports）》上的一項研究顯示，當電子菸的尼古丁含量較低時，經常會導致吸食者吸得更多，因而導致他們吸入了更多的甲醛和乙醛等有毒物質。

FDA除了硬是擠出上述三個不成理由的理由之外，更荒唐的是，FDA還充滿「善意」的提出警告：「儘管這些電子菸取得上市授權，但並不意味這些產品是安全的或『FDA核准（FDA approved）』的」。既然電子菸不保證安全，FDA又怎麼可以核准電子菸的合法販售？這不是違背了政府設立FDA的初衷嗎？

電子菸的危害是很明顯的，我國政府千萬不能步美國FDA的後塵-合法化電子菸啊！

※ 提醒您：抽菸，有礙健康