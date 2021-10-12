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阿里山林鐵秒殺行程 國寶SL-31蒸汽火車賞楓之旅來了

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
沼平車站。圖／黃源明攝影
沼平車站。圖／黃源明攝影

林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處108年起，每年12月在阿里山森林遊樂區推出賞楓主題列車，受民眾喜愛，場場秒殺，一票難求，疫情趨緩，林鐵文資處推出「SL-31蒸汽火車 楓華絕代」主題列車，邀請「漫步在雲端的阿里山」版主及攝影達人黃源明帶領遊客搭乘百年國寶SL-31蒸汽火車，從鐵道、歷史、生態與藝術多元角度，綜覽全臺唯一高山鐵道楓紅之美。

「SL-31蒸汽火車. 楓華絕代」主題列車，限定12月13、14、20、21、27、28日行駛阿里山森林遊樂區，費用2900元/人 (含林鐵車資、達人領路與導覽費、高山品茗、餐費及限定紀念品)，每梯次限額60人。

海拔2千公尺以上阿里山，隨著氣象變化，美麗生態景瞬息萬變，主題列車規畫遊客搭乘蒸汽附掛檜木列車，行經有台灣最美紅葉鐵道之稱的祝山線，對高岳車站前兩側木棧道旁的台灣紅榨楓。

沼平公園遍佈各類高山植物，景觀生態豐富，循階梯直上沼平車站二樓，便可眺望塔山群峰、俯瞰層層台灣紅榨楓燦爛的景致；小笠原山透紅的台灣紅榨槭與玉山假沙梨，襯著遠景白色山嵐，360度環繞山景，壯麗景緻美不勝收；阿里山植物園撒落的楓葉，宛如絕美紅色地毯。

國寶級蒸汽火車SL-31是美國LIMA公司1915年製造的28噸SHAY型，擁有獨特直立式汽缸、傘型齒輪，以縮短車身、提高傳輸動力並可於曲線段靈活轉向，克服山區曲線、隧道及陡坡等崎嶇地形，為早期阿里山伐木運輸木材使用。

主題列車一律採網路預約購票 (各車站窗口現場不發售本遊程)，11月29日上午10點開放訂票。遊程細節及訂取票規則詳林鐵及文資處官網、FB粉絲團或洽(05)2779843#362李小姐。

對高岳的蒸汽火車。圖／黃源明攝影
對高岳的蒸汽火車。圖／黃源明攝影
小笠原觀景平台。圖／黃源明攝影
小笠原觀景平台。圖／黃源明攝影
俯瞰沼平公園。圖／黃源明攝影
俯瞰沼平公園。圖／黃源明攝影

阿里山 鐵道

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