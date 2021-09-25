眷村美味黎記冰糖醬鴨 進駐屏東勝利星村轉內用

在屏東市經營近40年的黎記冰糖醬鴨，純手工製作、不油不膩又冰冰涼涼的特別口感，是很多民眾記憶中的眷村好味道；第三代在屏東市勝利星村文創園區開設黎記眷村食堂，將原先的伴手禮商品轉為內用餐點，在食堂內除了能感受到黎記的文化傳承，還能品嚐專屬黎記經典的道地眷村菜。

黎記冰糖醬鴨源於屏東市崇蘭空軍眷村，眷村住民來自大陸各省，常在村內聽到各地方言，還可以吃到各地料理；在空軍黑貓中隊擔任通信官的黎爺爺一出任務，總是數月不能回家，來自廣東的黎奶奶，就和眷村媽媽分享各自的家鄉菜餚，也讓黎爺爺帶去營區與同袍分享，黎奶奶的冰糖醬鴨也隨著勤務流傳到各空軍基地，第二代黎祖勤在1982年開黎記冰糖醬鴨店。

黎記冰糖醬鴨供應各式醬鴨滷味，講求純手工煮製，滷煮過程中放入獨特秘方的中藥包，讓醬鴨甜而不膩，肉質具有彈性又有咬勁，鴨子以大鍋慢煮1小時去油，加入中藥、冰糖、醬油、酒、薑等調味料用文火慢熬，鍋內滷湯和鴨子原汁熬到最後會「收乾」成滷汁，再將滷汁反覆淋到鴨子表面上，最後待鴨肉冷卻後放入冰箱急速冷凍，過程需耗小時，也入選屏東十大伴手禮。