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眷村美味黎記冰糖醬鴨 進駐屏東勝利星村轉內用

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
在屏東市經營近40年的黎記冰糖醬鴨，純手工製作、不油不膩又冰冰涼涼的特別口感，是很多民眾記憶中的眷村好味道。記者潘欣中／翻攝
在屏東市經營近40年的黎記冰糖醬鴨，純手工製作、不油不膩又冰冰涼涼的特別口感，是很多民眾記憶中的眷村好味道。記者潘欣中／翻攝

屏東市經營近40年的黎記冰糖醬鴨，純手工製作、不油不膩又冰冰涼涼的特別口感，是很多民眾記憶中的眷村好味道；第三代在屏東市勝利星村文創園區開設黎記眷村食堂，將原先的伴手禮商品轉為內用餐點，在食堂內除了能感受到黎記的文化傳承，還能品嚐專屬黎記經典的道地眷村菜。

黎記冰糖醬鴨源於屏東市崇蘭空軍眷村，眷村住民來自大陸各省，常在村內聽到各地方言，還可以吃到各地料理；在空軍黑貓中隊擔任通信官的黎爺爺一出任務，總是數月不能回家，來自廣東的黎奶奶，就和眷村媽媽分享各自的家鄉菜餚，也讓黎爺爺帶去營區與同袍分享，黎奶奶的冰糖醬鴨也隨著勤務流傳到各空軍基地，第二代黎祖勤在1982年開黎記冰糖醬鴨店。

黎記冰糖醬鴨供應各式醬鴨滷味，講求純手工煮製，滷煮過程中放入獨特秘方的中藥包，讓醬鴨甜而不膩，肉質具有彈性又有咬勁，鴨子以大鍋慢煮1小時去油，加入中藥、冰糖、醬油、酒、薑等調味料用文火慢熬，鍋內滷湯和鴨子原汁熬到最後會「收乾」成滷汁，再將滷汁反覆淋到鴨子表面上，最後待鴨肉冷卻後放入冰箱急速冷凍，過程需耗小時，也入選屏東十大伴手禮。

由第三代經營的黎記眷村食堂試營運多日後明天正式開幕，內用餐點以個人套餐為主，有招牌的冰糖醬鴨、醬雞肉、醬燒五花等主食，搭配湯品和滷味小菜；飲品除了基本的茶飲以及水果氣泡飲之外，還有獨門配方的洛神烏梅汁與小朋友也愛喝的無咖啡因水果茶；酒類飲品是選用台灣在地製造的精釀生啤酒，適合宵夜時段搭配滷味與親友小酌。

黎記冰糖醬鴨第三代在屏東市勝利星村文創園區開設黎記眷村食堂，將原先的伴手禮商品轉為內用餐點，在食堂內除了能感受到黎記的文化傳承，還能品嚐專屬黎記經典的道地眷村菜。圖／黎記眷村食堂提供
黎記冰糖醬鴨第三代在屏東市勝利星村文創園區開設黎記眷村食堂，將原先的伴手禮商品轉為內用餐點，在食堂內除了能感受到黎記的文化傳承，還能品嚐專屬黎記經典的道地眷村菜。圖／黎記眷村食堂提供

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