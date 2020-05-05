瘦身中到好市多能買什麼？ 網曝清單再大推「一水果」

知名美式賣場好市多，因著各式各樣的日常用品、鮮食商品及多樣化的服務，儘管採會員收費制，仍受到廣大民眾的喜愛。一名網友就在社群論壇PTT上發文表示，日前至好市多賣場消費，不過因為自己正在節食，只能購入簡單的麥片及牛奶，想詢問網友們，好市多是否有正在健身、節食的民眾必買的商品。網友們也大方分享私房購物清單，從零脂的「希臘式優格」到以膳食纖維代替澱粉的「花椰菜米」都有，還有人推薦好市多近期熱銷的水果「西瓜」。

該名網友在PTT上發文說到，「今天去好市多買麥片跟鮮奶就走了，因為在減肥，看到想買的也不能買，所以省下很多錢」。不過之前他曾看過健身網紅，開箱分享在好市多必買的商品，並表示自己過去都會購入「雞肉凱薩沙拉」。但現在因為正在節食，認為該產品的配醬太過油膩，「不知道好市多有沒有節食中的必買商品？」

對此，許多網友就認為，其實原Po過去購入的雞肉凱薩沙拉，「不要加醬就好」；也有人推薦「去骨清雞腿、雞胸、嫩肩里肌、牛奶、堅果」、「減肥推無糖希臘優格」、「花椰菜米，我自己覺得拿來當飯炒蠻好吃的」、「貝果、希臘優格、冷凍藍莓、無調味堅果、雞胸肉」、「牛肋條也是品質好又便宜，乾煎、燒烤、咖哩都棒，配上消暑低卡的100%椰子水」。

更有部分網友提及，近日好市多熱銷的特大西瓜，「西瓜，超便宜，肥肥吃的超滿足」、「西瓜超好吃的啦，好吃到要罵髒話」、「好市多的西瓜誇張好吃，比隔壁大潤發的好吃」。