他買好市多西瓜驚見「標示不實」 2張百元鈔有找還多3公斤

本週晴朗炎熱的天氣，讓不少民眾大啖冰品消暑，剛好碰上台灣西瓜進入盛產季節，來杯冰涼的西瓜汁甚是一大享受。知名美式賣場好市多也開始賣起特大西瓜，許多民眾前去購買日常用品時，紛紛帶上一顆西瓜回家品嚐。一名網友就在臉書社團上發文說到，自己到好市多買了一顆大西瓜，標示上重達13公斤的大西瓜竟要價不到200元，回家一秤更發現，這顆西瓜竟重達16公斤，讓她直呼「撿到寶啦！」

該名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」上發文表示，「好市多大西瓜才189元，上面寫13.2公斤，但回家秤居然有15-16公斤！」害怕踩雷的他，回家立馬剖開來吃，「發現挑到寶，超級超級甜！又便宜又大顆又好吃」。原Po因此發文分享自己的消費經驗，他也逗趣地說到：「挑到不好吃的不要怪我，你手氣差」。

對此，不少亦有在好市多購入西瓜的網友，就熱情地回覆了原Po的貼文，「超大顆根本吃不完，剛剛打了西瓜汁」、「現在吃的正是時候，好吃，多汁有便宜」、「禮拜天買三顆，當天切一顆很甜，今早已切第二顆了也是甜，冰起來更甜」、「現在西瓜大出，又不能外銷，所以品質很好」、「我今天也買一顆169元，超甜」、「市場還很貴喔！所以169佛心來著」。不過，也有人表示，「在好市多買西瓜，完全是看運氣」。

有民眾更是大方教起了挑選西瓜的方法，「挑西瓜拍打的聲音要響亮，越沉重的聲音代表越熟」、「屁股黃，頭尾正，老皮」、「因為最近沒有下大雨 西瓜幾乎都是甜的」。