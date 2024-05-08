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期貨商論壇／永續期 投資熱點

經濟日報／ 記者王皓正整理
永續、綠能示意圖。 圖／聯合報系資料照片
永續、綠能示意圖。 圖／聯合報系資料照片

隨國際對永續發展日益重視，各界紛紛展開守護地球行動，其中櫃買中心及台灣證交所公布，為讓企業順利達成永續資訊揭露，5月6日正式推出ESG數位平台，可幫助企業更加有一致性及有效統籌永續相關資訊。其中在永續揭露方面，可將整合後的年報及永續報告書透過平台進行申報；減碳方面，將分階段設定減碳策略及目標。

觀察近期國際金融情勢，台灣時間5月2日聯準會主席鮑威爾會後記者會暗示下次利率調整比較不可能是升息，整體會議被市場偏鴿派看待，帶動美股與台股都出現轉強，加權指數回測季線後隨即向上反彈，目前已接近4月10日的前波高點，顯示市場多頭力道相對強勁，臺灣永續指數也同步兵臨前波高點。

投資人可布局永續、環保議題較多努力的公司，期待能較受市場資金青睞，而較不易受負面衝擊。除台灣有不少與永續、低碳相關的ETF外，台灣期交所推出的「臺灣永續期貨」追蹤臺灣永續指數，該指數鼓勵企業在經濟、環境和社會實踐永續發展，不僅與加權指數相關性高，並採小型化契約設計，交易門檻低，操作靈活性高。（永豐期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

期貨交易 櫃買中心 減碳

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