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川湖、昇達科 四檔聚焦

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
川湖總經理林淑珍。 （聯合報系資料庫）
川湖總經理林淑珍。 （聯合報系資料庫）

台股近期急跌回測季線有守後，啟動跌深反彈走勢，財報及展望左右股價表現，川湖（2059）、昇達科（3491）等中小型電子股走勢相對強勢，後市仍有可為，發行券商指出，偏多投資人不妨透過權證的槓桿效果，擴大短線獲利空間。

川湖、昇達科相關權證
川湖、昇達科相關權證

川湖第1季營收19.3億元，季增3.9%，年增66.8%，優於市場預期，法人解析，主要拜人工智慧（AI）伺服器需求持續強勁，通用伺服器與廚具滑軌等需求也有所改善，而新台幣兌美元匯率走貶，將有助獲利表現更佳。

法人表示，隨客戶庫存修正接近尾聲，川湖未來幾季產能利用率可望回升，帶動今年營收逐季走揚，加上預期採用高U數設計及搭載CPU與GPU插槽模組，將進一步推升AI伺服器營收與均價成長，今明年營運展望正向。

AI伺服器產品毛利率較高，將強化整體毛利率，法人指出，川湖產品策略將以出貨高階市場為主，拓展至中低階產品，可能限縮毛利率擴張力道，所幸營收增加將使營利率成長。

昇達科第1季營收及毛利率表現均優於法人預期，主因是3月起低軌道衛星產品出貨提升，營收占比擴增至33.4%，加上業外有匯兌利益與利息收入挹注。

展望今年，昇達科對於低軌道衛星產品線展望樂觀，除某客戶增加外包比重，每顆衛星通訊模組將增加並積極鋪設地面站，新產品陸續進入量產，另家客戶合作產品數持續擴張，全年訂單已超過原先預期，2025年持續成長。其他業務方面，射頻天線將回復成長，微波回傳受惠基建持續熱絡，至於電信網路工程客戶整合完成後也將回復成長

毛利率 營收

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