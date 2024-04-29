東陽、威剛 選逾三個月

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
東陽。記者黃淑惠/攝
東陽。記者黃淑惠/攝

台股走勢多空震盪，盤面上營運成長性佳的業績題材股，短線股價走勢相對抗震，投資人可參考東陽（1319）、威剛（3260）等股表現，利用權證參與行情，放大獲利空間。

東陽、威剛相關權證 圖／經濟日報提供
東陽、威剛相關權證 圖／經濟日報提供

東陽3月自結合併稅前盈餘5.90億元，較去年同期成長79%，繼今年1月創高後，3月再度改寫史上最賺單月。

東陽在汽車零件售後維修市場 （AM），擁有亞、美、歐三大市場認證產品，並通過保險公司使用，認證數居同業之冠，而且品項齊全超過5萬種產品規格，能夠同時滿足客戶成單成櫃、一次購足的需求。

隨著AM市場需求熱絡，整體業績向上成長，東陽2024年第1季自結累計合併營收61.74億元，創六年同期新高，第1季獲利14.98億元，每股純益（EPS）2.48元，更是寫下史上最賺單季紀錄。

威剛近期公告預計每股將配發3元現金股利，配息率超過七成。法人預期，由於今年記憶體市場可望逐步回溫，代表威剛今年獲利表現將遠勝去年，屆時配息率可望更高。

威剛3月合併營收達39.75億元、月成長19.0%、年增56.6%，寫14年來單月次高，推動第1季合併營收年成長50.9%至108.81億元。

在記憶體報價有望持續看漲情況下，法人推估，威剛今年營運將逐季衝高，全年營收及獲利表現都可繳出明顯優於去年的成績單，市場估威剛今年可望賺進半個股本以上。

投資人看若好此兩檔，可以選擇價內外幅度15%以內、距到期日90天以上的權證入手。

威剛 東陽

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