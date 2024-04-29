期交所5/2增掛4檔股票期貨 加掛3檔ETF期貨

個股期貨和ETF期貨再添生力軍，台灣期貨交易所今天表示，5月2日起期交所新增群光期貨、神基期貨、至上期貨、小型技嘉期貨等4檔股票期貨，以及群益台灣精選高息ETF期貨、復華台灣科技優息ETF期貨、中信高評級公司債ETF期貨等3檔ETF期貨。

期交所表示，屆時可供交易個股期貨檔數將增至275檔，除了中信高評級公司債ETF期貨收盤時間為下午4時15分外，其餘6檔收盤時間均為下午1時45分。

期交所透過新聞稿指出，今年以來，證券市場交易熱絡，股票期貨交易需求提升，交易人可透過相同標的的股票期貨，進行避險及策略性交易，股票期貨交易量同步增溫。

根據期交所統計，到今年3月底，個股期貨日均量26萬6697口，較2023年同期成長60%，未平倉量也跟著帶動，今年3月底未平倉量62萬2679口，較2023年同期成長44%，顯示交易人運用股票期貨避險和增益已日趨成熟。

期交所表示，此次除增掛群光等個股期貨外，同時加掛如群益台灣精選高息及復華台灣科技優息等現貨交易熱絡的ETF期貨，新增標的涵蓋近期熱門人工智慧（AI）相關個股、高股息及債券型ETF等投資題材，交易人可多加利用。

期交所指出，目前提供股票期貨檔數，將從目前268檔增加至275檔，其中部分高價股也有加掛契約乘數為100的小型股票期貨，提供交易人更多選擇，以增進期貨市場避險功能。