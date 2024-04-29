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台指期列窄基指數有前例 專家：不影響台積電期貨

中央社／ 台北29日電

台積電占台股市值比重在3個月內有45個交易日超過3成，台指期貨恐遭美國CFTC列為窄基指數期貨限制交易。專家分析，2021年4月已有前例，交易限制不會立即生效，且符合合格機構投資人條件的美國投資機構仍可交易台指期貨。

至於台積電等個股期貨是否受到影響，期貨專家指出，台積電在美國有發行美國存託憑證（ADR），原來就不符合SEC「證券標的不在美國發行」的要件，因此台積電相關個股期貨，原本就不能讓美國境內投資人交易，即便台指期被列入窄基指數，對台積電等個股期貨，也無影響。

根據統計，到4月26日的過去3個月，台積電占台股市值比重已累積44個交易日超過3成，今天台積電走堅，終場收795元，上漲13元，市值增加新台幣3371.5億元，總市值逼近20.62兆元。

台股今天開高走高，終場大漲375點收在20495點，預期台股今天總市值將超過64兆元、逼近65兆元，預料台積電占台股市值比重將累積45個交易日超過3成，達到被列入「窄基指數」門檻，市場擔憂美國外資法人恐受到規定限制，無法交易台指期貨。

熟悉期貨市場的產業人士下午接受電訪分析，台指期並非首次被美國CFTC列為窄基指數。根據資料，2021年4月，台股期貨和小型台指期貨曾因台股加權指數中、台積電占指數權重逾3成的天數，不符合美國廣基指數定義，被美國商品期貨交易委員會（CFTC）列為不適用交易許可規定；直到2022年10月下旬再獲CFTC核發許可，讓美國一般投資自然人得以交易台指期貨。

他表示，這段期間，台股加權指數從16571點跌到12856點，但市場解讀下跌主要因COVID-19疫情變數影響，非因列入窄基指數而受影響。他指出，台指期若符合窄基指數定義，也需要一段時間待CFTC認定通知，交易限制並不會立即生效。

他進一步說明，若台指期被列入窄基指數，美國證券管理委員會（SEC）會介入與CFTC共同管轄，但符合合格機構投資人（QIB）條件的美國投資機構，仍可交易台指期貨，僅限於未能符合QIB資格和一般投資者，不能交易台指期貨。

至於其他單一證券期貨契約，產業人士分析，若符合「主要交易市場不在美國」、「證券標的不在美國發行」，結算也不在美國境內，也有機會符合SEC豁免規定，美國境內合格的機構投資人或非美國人士仍可交易。

觀察台指期外資交易人比重，期貨專家表示，2023年台指期貨外資交易人大約9成來自新加坡、香港、英國，美國僅占0.7%，占比不高。

專家指出，外資會依據亞洲市場的實際交易時區，在新加坡、香港、澳洲等地交易，因此不排除美國投資人仍可透過新加坡或香港交易台指期。

台積電 期貨交易 美國

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