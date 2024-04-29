期貨商論壇／黃金期 行情可期

中東緊張局勢未進一步升級，市場避險需求減弱，加上短線漲幅已高，部分獲利單出籠，上周金價出現回檔，回測月線支撐，但在各級均線依舊呈現多頭排列下，預期將落於月線間橫盤整理將指標收斂，匯集市場買氣以準備下一波行情。

近日美國經濟數據顯示製造業和服務業PMI均較先前的數值下降，美元走弱，貴金屬紛紛回跌。

由需求面分析，世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金，截至24日為止，黃金持有量為833.6公噸，數據從2月底以來，幾乎沒有太多變化，而金價屢創新高，顯示4月以來基金公司雖沒跟著行情加碼，也沒逢高獲利了結，市場買盤支撐力道仍在，持續看好後續走勢。

就CFTC統計至16日的最新資料觀察，非商業交易人持有的黃金期貨淨多單部位自2月初以來即一路提高，目前持有的淨多單口數維持在近年來的高點，顯示非商業交易人偏多布局的態度相當積極，黃金期貨籌碼面仍由多方主導。

黃金期貨自2月底以來一路走多的局勢延續至今，近期來到2,400美元震盪，隨中東地緣政治出現緩解情勢，投資人避險情緒下降，加上部分投資人先行獲利出場，將資金從黃金等避險資產轉向風險資產，金價回檔，但各級均線依舊呈現多頭排列。（華南期貨提供）