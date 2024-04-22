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超搖！花蓮凌晨地牛連續翻身 規模6.0及6.3 最大震度5弱

上銀、勤誠 挑逾四個月

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
上銀、勤誠相關權證
上銀、勤誠相關權證

台股走勢多空震盪，盤面上營運成長性佳的業績題材股，短線股價相對抗震，投資人可參考上銀（2049）、勤誠（8210）等後市表現，利用權證參與行情。

上銀3月合併營收20.01億元，月增17.4%、年減12.2%；累計第1季合併營收55.06億元、年減3.9% 。法人估上銀第2季起營運將恢復成長動能，第2季營收可望優於第1季及去年同期。

上銀表示，近期接單已有逐漸回溫跡象，訂單能見度已從原先的二至2.5個月，拉長為三至3.5個月，因應訂單需求，上銀自3月起部分產線已恢復加班趕工，以消化客戶的訂單。目前來自半導體、自動化、大型基礎建設及航太等產業訂單，都有逐漸回升的跡象，隨著台積電熊本一廠完工啟用，上銀也接獲日本半導體設備廠商訂單。

法人指出，第1季線性滑軌與滾珠螺桿價格較上季持穩，隨著訂單能見度改善，上銀未來可能逐漸縮減或取消客戶大量採購的價格折讓。

勤誠3月合併營收10.65億元，月增78.7%、年增54.4%，單月營收重回10億元大關，公司透露客戶訂單在農曆年後有回溫跡象。

勤誠首季合併營收27.73億元，為歷年最旺的第1季，年增68.4%。勤誠先前於法說會指出，雖然外部環境依然險峻，但AI需求持續強烈，預料首季將是全年營運低點，之後動能逐季走升，看好全年營收有望較去年成長雙位數百分比。

據悉，勤誠去年來自美國高階專案訂單較過往多，估今年也會持續增加；中國大陸今年也有新客戶訂單，而且產品複雜度也愈來愈高，並挹注毛利率提升。

權證券商建議，若是投資人看好此兩檔，可以選擇價內外幅度10%以內、有效天期120天以上的商品入手。

上銀 勤誠 營收

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