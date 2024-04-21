台積、0050 買逾90天

台積電（2330）法說會下修今年全球半導體、全球晶圓代工，以及車用市場等三大領域展望，震撼市場，上周五（19日）股價大跌54元至750元、跌幅6.7%；加權指數盤中一度跌逾千點，而成分股中持有台積電占比逾51%的元大台灣50也重挫5%，回吐一個多月來漲幅。

不過，法人在法說會後仍發布對台積電後市正向展望看法，花旗、野村、高盛、美銀、摩根大通、瑞銀、摩根士丹利、大和資本等外資皆給予「優於大盤」與「買進」評等，目標價1,030元至850元之間。

花旗表示，台積電憑藉先進的封裝技術，預計擁有穩固的客戶關係，因此看好台積電受惠於AI的勢頭以及先進節點加速成長帶動，將2024年、2025年、2026年獲利分別上調3%、9%、5%，目標價1,030元。

毛利率方面，儘管3奈米製程及公用事業成本上升，將稀釋下半年的毛利率，但有更好的產能利用率和良率，毛利率只會溫和下降，且隨著2奈米晶片更好的定價和成本結構，以及到2025年規格將有改善，預計明年營收增長將更強勁。權證發行商建議，看好台積電、元大台灣50的投資人，可買進價外15％與價內10％、距到期日90天以上認購權證。