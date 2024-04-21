快訊

大震撼…聯電退出聯詠董事會 市場緊盯後續是否出脫持股

台積、0050 買逾90天

經濟日報／ 記者楊淨淳／台北報導
台積電、元大台灣50相關權證
台積電、元大台灣50相關權證

台積電（2330）法說會下修今年全球半導體、全球晶圓代工，以及車用市場等三大領域展望，震撼市場，上周五（19日）股價大跌54元至750元、跌幅6.7%；加權指數盤中一度跌逾千點，而成分股中持有台積電占比逾51%的元大台灣50也重挫5%，回吐一個多月來漲幅。

不過，法人在法說會後仍發布對台積電後市正向展望看法，花旗、野村、高盛、美銀、摩根大通、瑞銀、摩根士丹利、大和資本等外資皆給予「優於大盤」與「買進」評等，目標價1,030元至850元之間。

花旗表示，台積電憑藉先進的封裝技術，預計擁有穩固的客戶關係，因此看好台積電受惠於AI的勢頭以及先進節點加速成長帶動，將2024年、2025年、2026年獲利分別上調3%、9%、5%，目標價1,030元。

毛利率方面，儘管3奈米製程及公用事業成本上升，將稀釋下半年的毛利率，但有更好的產能利用率和良率，毛利率只會溫和下降，且隨著2奈米晶片更好的定價和成本結構，以及到2025年規格將有改善，預計明年營收增長將更強勁。權證發行商建議，看好台積電、元大台灣50的投資人，可買進價外15％與價內10％、距到期日90天以上認購權證。

台積電 毛利率

延伸閱讀

台積電揭露 去年獨董、董事酬勞近2000萬元　

蔡英文感恩之旅南下高雄：陳其邁沒日沒夜打電話 台積電終於設廠

台積電無庸置疑很好…為何法說變法會？ 專家曝原因：現階段股市易暴漲暴跌

台積電（2330）會繼續投資且越跌越買！ 財經達人：今年可能將不只一次打破單季營收最高紀錄

相關新聞

台指期 上檔壓力沉重

台股上周五（19日）呈開低走低格局，台積電法說會不如市場預期，加上盤中傳出以色列與伊朗衝突加劇等利空消息影響，電子、金融...

期貨商論壇／台積期 保守觀望

富邦期貨分析師曹富凱表示，觀察國際市場變化，聯準會官員威廉斯放鷹，儘管聯準會今年升息可能性非常非常低，但聯準會可能要等更...

期貨商論壇／黃金期 有望攀高

伊朗發動無人機及導彈攻擊以色列空軍基地，再度點燃中東危機，帶動避險需求上升，也讓黃金期貨價格一度突破2,400美元大關。

玉晶光、川湖 認購熱

台股多空震盪，現階段盤面上具備業績題材支撐的「營運優質股」，短線走勢相對抗震，有機會躍居多頭焦點，投資人可參考玉晶光（3...

新興、慧洋 四檔揚帆

半導體權值股領頭跳空重挫，領跌大盤指數摜破2萬點大關後持續下殺，上周五（19日）重跌774點，收19,527點，成交值7...

台積、0050 買逾90天

台積電（2330）法說會下修今年全球半導體、全球晶圓代工，以及車用市場等三大領域展望，震撼市場，上周五（19日）股價大跌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。