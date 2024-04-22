台指期 上檔壓力沉重

台股上周五（19日）呈開低走低格局，台積電（2330）法說會不如市場預期，加上盤中傳出以色列與伊朗衝突加劇等利空消息影響，電子、金融、傳產權值同步重挫，指數一度暴跌超過千點，終場成交量能逾7,000億元，指數下跌774點、收在19,527點，累計全周重挫1,209點。

法人表示，雖上周五台股收長下影線，但目前中東地緣衝突不確定性仍高，建議不宜隨意搶短低接。

台指期價差方面，正價差縮至18.88點，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加3,502口至11,416口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加5,077口至19,777口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加4,269口至11,749口。

上周五外資現貨賣超857億元，期貨淨空單加碼，自營商選擇權淨部位，作多的部位是加碼，期貨的空單減碼，屬偏保守格局。月選擇權籌碼較偏保守，賣權OI小於買權OI差距為1,000餘口，周選擇權籌碼就較偏悲觀，買權OI大幅增加。

群益期貨表示，外資賣超現貨且期貨淨空單加碼，自營商選擇權保守格局，月選擇權布局目前是偏中性，但周選擇權就較偏悲觀，整體籌碼面偏悲觀格局。因為籌碼面較為偏空，且技術面轉為偏悲觀，整體方向偏悲觀布局。

元富期貨認為，技術面觀察，台指期上周五呈開低走低格局，在台積電跳空大跌及中東地緣衝突消息頻傳影響下，以黑K棒留下影線作收。目前指數向下回測季線，再逢低買盤回籠下，收斂跌幅，但指數上檔壓力沉重，預計短線於季線上震盪。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在21,000點，賣權未平倉最大量集中在19,000點。全月份未平倉量put／call ratio值由1.24降至0.86，VIX指數上升2.9至20.63，整體選擇權籌碼面偏空。