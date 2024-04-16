期貨商論壇／美時期 高檔震盪

美時（1795）創立於1966年，主要產品為各式困難學名藥及癌症用藥。產品組合方面，癌症及中樞神經為美時主要營收來源，占比分別為38%、30%，地區營收方面，美國、韓國、台灣為美時三大主力市場，營收占比分別為40%、33%、14%，台灣營收主要成長動能來自收購的品牌藥，帶動醫院胸腔科及藥房通路業績成長，台灣營業額年增68%。

展望未來，2024年美國Lenalidomide藥品將維持三個月一次出貨，跟隨美國調整出貨節奏，Lenalidomide出貨動能將在第2、3季達高峰，營收貢獻年成長幅度可期。另外，2023年取得上市核准的新藥品包含Pomalidomide、Nintedanib、Enzalutamide等將成為2024年重要成長動能。

再由技術方面來看，美時期貨自3月中旬出現落底反彈後，連續幾日紅K使盤勢主控權再度回到多方陣營，隨後受強勁量能推升，於4月12日創歷史新高價，目前盤勢轉為高檔震盪，並回測5日均線支撐，在各期均線維持多頭排列下，仍有利技術面表現。（國票期貨提供）

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