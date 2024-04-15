三陽、鈊象 四檔拉風

台股走勢多空震盪，盤面上營運成長性佳的業績題材股，短線股價走勢相對抗震，投資人可參考三陽（2206）、鈊象（3293）等股表現，利用權證參與行情，放大獲利空間。

三陽表示，考量電價調升後對民眾的負擔，4月開始新一波的優惠，國民車款迪爵續推出汰舊換新最高補助23,800元的優惠，讓通勤族在購車上能更輕鬆。

今年3月機車總市場領牌數量達65,016輛，較2月增加19,078輛，主因2月逢春節假期，領牌天數較3月減少五天，有利3月整體市場成長。累許今年前三月領牌數為三陽67,395輛，市占42.9%。

三陽近年營收持續成長，除現代汽車的銷售帶動外，機車市占率拉高是重要關鍵。新發表的水冷機種JET SL+持續熱銷，3月有4,560輛領牌數量，穩居3月銷售冠軍車系；加上國民車系的WOO、活力、全新迪爵、時尚流行的CLB CU、Fiddle車系、或是運動性能的DRG、MM CU都穩定銷售，帶動3月市占達到40.7%，穩居銷售冠軍。

鈊象海外授權業務進度超乎市場預期，近期國內法人紛紛上修目標價，並給予持續買進評等，預估鈊象在歐洲、東南亞等市場挹注下，今年全年每股純益上看5元，明年則將大賺六個股本，每股純益（EPS）來到61.2元。

鈊象今年因新切入的歐洲市場與東南亞市場均處於高成長階段，加上既有的台灣、美國等市場穩健成長，因此全年業績可期。

若是投資人看好此兩檔，可以選擇價內外10%以內、距到期日超過120天的權證介入。