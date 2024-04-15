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全民權證／健策 兩檔活跳跳
健策（3653）3月營收10.94億元，月增38.8%、年增10.2%；累計首季營收28.64億元，季減8.3%、年增1.4%。
健策積極卡位AI伺服器商機，目前與輝達、超微、英特爾等大廠密切合作，今年均熱片出貨量有望大幅增長。另一個主力產品ILM扣件也展望樂觀，主要提供扣壓力量給AI主晶片及散熱器，確保AI晶片與連接器電性接觸良好。健策積極展開擴產計劃，大園三廠今年動工，2025年第4季投產，初期導入均熱片、連接器扣件、車用水冷散熱模組等產品。
投資人可挑選價內外程度20%以內、距到期日兩個月以上權證，如健策元大37購06（078142）、健策台新38購01（079507）。（元大證券提供）
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