全民權證／樺漢 優選逾180天

經濟日報／ 記者廖賢龍整理
樺漢相關權證 圖／經濟日報提供
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樺漢（6414）3月營收121.84億元，月增42.73%，年增20.34%，是單月歷史第三高，且首季業績創同期新高。公司營運於第1季落底，今年營收獲利逐季成長，目前公司在手訂單已超過1,400億元，主要來自併購Katek後貢獻。

樺漢今年成長來自工控設計與品牌通路，ESaaS占比增加有利毛利成長。在AI布局方面，將建立 AI雲端應用平台，積極與合作夥伴共同完善Edge AI發展，落地應用包括建築方案、能源管理、工廠方案、自動駕駛運算、交通辨識、設備影像判別等，去年Cloud+Edge AI營收達50.6億元，年增54.7%，預計未來將持續穩健成長。

權證發行商建議，看好樺漢後市表現的投資人，可布局價內外15%以內、大效天期超過180天的商品。

（兆豐證券提供）

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