快訊

南韓國會選舉執政黨慘敗 朝小野大、尹錫悅成跛腳總統

期貨商論壇／輕原油期 展望佳

經濟日報／ 記者王皓正整理
原油示意圖。 路透通訊社
原油示意圖。 路透通訊社

美國能源資訊局月報將當年全球石油消費量評估較前月報告上修近每日80萬桶，主因非經合組織國家的消費量高於預期。國泰證期顧問部分析師吳佩奇表示，國際能源署（IEA）月報下調今年全球石油供應增長預估，並預期美國經濟表現強勁，有利需求前景的改善，預期油市供需趨緊下，可正面看待輕原油價格表現。

美國3月通膨數據高於預期，引發聯準會（Fed）可能縮減降息次數的疑慮。烏克蘭對俄羅斯煉油廠的無人機攻擊，已經使俄羅斯約15%的煉油產能停擺。雖然以哈雙方均已派出代表團前往開羅進行停火談判，以色列稱正自加薩南部擴大撤兵。但伊朗警告美方遠離以色列，市場擔憂地緣政治風險，使得5月輕原油期貨10日上漲1.2%，以每桶86.21美元做收。（國泰期貨提供）

(期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。)

俄羅斯 期貨交易 美國經濟

延伸閱讀

穆斯林喜迎開齋節 以色列無視美國譴責 照轟加薩

你好嗎？我們不好：戰火下的加薩開齋節

有聽話！拜登肯定內唐亞胡改善加薩人道援助 美以通話1周後關係現暖

拜登再批內唐亞胡「加薩政策犯錯」 呼籲以色列下令停火

相關新聞

台指期 外資空單大增

台股期雙市昨（11）日回檔修正，指數齊步回測20,700點關卡支撐。分析師表示，現階段外資台股期貨淨空單增加1.1萬口、...

期交所八大類契約保證金調整

期交所昨（11）日公告，調整八大類契約的保證金金額，並自今日一般交易時段結束後起實施。

期貨商論壇／聯發科期 題材多

富邦期貨分析師曹富凱表示，台股短線雖然有漲多壓力，但4月陸續還有野村、群益、兆豐、新光投信等高股息ETF募集，預期回檔空...

期貨商論壇／輕原油期 展望佳

美國能源資訊局月報將當年全球石油消費量評估較前月報告上修近每日80萬桶，主因非經合組織國家的消費量高於預期。國泰證期顧問...

欣興、華通 選長天期

上市櫃公司3月營收全數公布完畢，包括欣興（3037）、華通（2313）等多檔個股單月營收繳出年、月雙增的亮眼佳績，欣興3...

新興、裕民 四檔搶鏡

2024年市場預估散裝航運運送需求、市場整體穩定，供給方面2024至2025年運力皆有望增長2%以上，法人看好新興（26...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。