期貨商論壇／輕原油期 展望佳
美國能源資訊局月報將當年全球石油消費量評估較前月報告上修近每日80萬桶，主因非經合組織國家的消費量高於預期。國泰證期顧問部分析師吳佩奇表示，國際能源署（IEA）月報下調今年全球石油供應增長預估，並預期美國經濟表現強勁，有利需求前景的改善，預期油市供需趨緊下，可正面看待輕原油價格表現。
美國3月通膨數據高於預期，引發聯準會（Fed）可能縮減降息次數的疑慮。烏克蘭對俄羅斯煉油廠的無人機攻擊，已經使俄羅斯約15%的煉油產能停擺。雖然以哈雙方均已派出代表團前往開羅進行停火談判，以色列稱正自加薩南部擴大撤兵。但伊朗警告美方遠離以色列，市場擔憂地緣政治風險，使得5月輕原油期貨10日上漲1.2%，以每桶86.21美元做收。（國泰期貨提供）
(期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。)
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言