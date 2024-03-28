期交所「縱橫期海－大專院校模擬交易競賽」4月1日起接受報名

為使校園年輕人增進期貨專業知識，瞭解交易風險控管之重要性，期交所自110年起開辦大專院校模擬交易競賽，去(112)年上下半年兩次活動各開放300隊報名，總共逾2千位學生組隊報名參賽，賽況激烈；今(113)年期交所與財經媒體合作全新規劃初複賽兩階段賽制，於4月1日至5月5日受理報名，於5月13日至7月17日展開初賽，8月5日至10月16日進行複賽，歡迎大專院校師生踴躍報名參賽。

本次活動參賽對象為國內大專院校在學學生，由老師指導推薦、學生組隊方式參賽，接受報名隊數上限為300隊，每所學校參賽上限為25隊。本次競賽模擬交易平台使用期交所新一代虛擬交易所，採即時行情模式，亦有保證金追繳及平倉機制。初複賽每隊虛擬起始資金皆為新臺幣200萬元，競賽商品為期交所4大主力商品：臺股期貨、小型臺指期貨、臺指選擇權及股票期貨。

本次賽制「競賽獎」獲獎條件，初賽結束正報酬隊伍可取得進入複賽資格，初複賽皆須有交易四大類競賽商品，成交天數也需達各競賽期間交易日二分之一以上，且須繳交心得報告。為鼓勵採取穩健之交易策略及重視風險控管，最終成績將先從「夏普比率」取前30名，再依初複賽「總獲利金額」排序取前20名，團隊獎金8萬元～8千元，指導老師獎金3萬元～3千元。另鼓勵參賽同學積極參與交易，學習期貨交易技能，設有「好學獎」，於競賽活動結束後，自符合資格之參賽隊伍隊員(學生)中隨機抽出50名，每名可獲7-ELEVEN購物金500元。

為讓參賽同學更加瞭解本活動辦法內容及虛擬交易所功能操作，期交所訂於4月9日至12日舉辦校園線上講座4場次(北、中、南、東各1場，優先開放該地區學生報名)，除宣傳本活動外，也將播放輕鬆有趣防詐騙宣導影片，強化年輕人防範金融詐騙之風險意識。此外，每場次Q&A交流時段同學可透過線上會議留言發問，期交所準備25份7-ELEVEN 100元購物金，提供現場發問及填寫問卷之同學。線上校園講座請至活動網站或期交所官網報名，欲報從速，以免向隅。

本次競賽活動辦法業發函各大專院校並將活動網站(https://pse.is/taifex)上線，亦可由期交所官網連結。歡迎大專院校師生踴躍報名參賽，充分發揮在校所學並學以致用，淬鍊期貨操盤及程式交易專業技能，擴展學習視野。