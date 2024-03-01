元大期獲利創新高 每股擬派現金股利5元

元大期貨（6023）董事會通過股利政策，每股擬配發5元現金股利。112年度稅後淨利高達18.53億元，每股盈餘(EPS)為6.39元，皆創下歷年新高，元大期貨致力以穩健的營運動能，展現守護股東與客戶資產的能力與決心。

元大期貨致力提供優質的服務與產品，除國內、外期權市占領先外，更積極拓展外期市場，與CME、JPX、SGX、HKEX、EUREX等各大交易所緊密合作，除涵蓋全球16個交易所商品品種，提供跨國無時差、不間斷的交易服務，完整的研究報告，引領交易人掌握即時市場商品訊息，滿足交易人多樣化需求。

面對通膨問題未解、中美關係持續緊張，市場對於聯準會（Fed）的降息預期一延再延及美國總統大選等因素，今年金融市場波動可能加劇，元大期貨積極應對全球市場變化，全力提升業務獲利動能，在今年1月臺灣期貨交易所公布，元大期貨稅前損益2.01億元，獲利持續領先同業，各項指標穩坐市場之冠。力求營運績效的同時，亦高度重視公司治理及風險管理，元大期貨榮獲2022年金管會公平待客原則評核「排名前百分之二十五」；連續九年獲得臺灣證券交易所公司治理評鑑「排名前百分之五」，連續十年榮獲中華徵信所「台灣大型企業 Top5000 - 期貨公司第一名」等殊榮。