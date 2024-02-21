2月電子期金融期齊跌
台北股市今天下跌76.85點，收18676.31點。2月電子期收959.55點，下跌5.15點，逆價差0.14點；2月金融期收1704點，下跌6點，逆價差1.25點。
2月電子期以959.55點作收，下跌5.15點，成交328口。3月電子期以958.6點作收，下跌5.9點，成交993口。
電子現貨以959.69點作收，下跌6.2點；2月電子期貨與現貨相較，逆價差0.14點。
2月金融期以1704點作收，下跌6點，成交384口。3月金融期以1707.4點作收，下跌5點，成交676口。
金融現貨以1705.25點作收，下跌6.67點；2月金融期貨與現貨相較，逆價差1.25點。實際收盤價以期交所公告為準。
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