期交所「期貨市場ESG資訊平台」上線 一站式查詢資訊

ESG永續發展為當今資本市場熱門議題，各大具公信力的國際組織，如全球報告倡議組織(GRI)、永續會計準則委員會(SASB)、氣候揭露標準委員會(CDSB)等，皆提出永續資訊揭露相關準則，各國政府與企業對於ESG永續發展亦日益重視。為深化我國期貨市場推動ESG永續作為，並建構期貨市場永續金融生態，臺灣期貨交易所建置期貨市場ESG資訊平台，整合期貨市場ESG相關資訊，利於交易人一站式查詢，平台依三大面向(期貨商品、期貨業者、期貨交易所)分區揭露ESG相關資訊。

期貨商品面向，就ESG相關商品，包含臺灣永續期貨、國泰永續高股息ETF期貨、以臺灣永續期貨成分股為標的之股票期貨等，揭示其交易量及未沖銷契約量等流動性資訊，另就以臺灣永續期貨成分股為標的之股票期貨，揭示其FTSE Russell的ESG評級及臺灣公司治理評鑑等永續相關資訊；亦彙整期交所篩選符合ESG議題之標的，所提供之相關報價及交易獎勵活動資訊。

期貨業者面向，彙集國內專營期貨商及其集團公司的永續專區，方便交易人快速搜尋並瀏覽各期貨商及其集團的承諾及策略；另揭示期貨市場永續相關最新消息，如推出ESG相關商品或業者落實ESG相關資訊。

期交所面向，揭示期交所企業永續報告書包含永續治理、永續商品與服務、友善職場、社會共好與綠色環境等章節內容，分享期交所相關永續作為資訊供社會大眾了解；期交所一向秉持企業社會責任的精神，致力將聯合國永續發展目標SDGs融入經營發展策略，連結公司核心能力深化永續發展各項作為。