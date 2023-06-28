期貨公會會員大會圓滿落幕 會員代表出席率達90.8％

中華民國期貨業商業同業公會於28日舉辦第七屆第二次會員代表大會，包括金管主委黃天牧、證期局局長張振山、期交所董事長吳自心、證交所董事長林修銘、櫃買中心董事長陳永誠等證券期貨相關單位出席；本次大會的會員代表出席率高達90.8%，會議順利圓滿成功。

期貨公會理事長陳佩君理表示，受到疫情、戰爭、通貨膨脹以及升息的影響，全球金融市場劇烈波動，但也帶動期貨市場避險及交易的需求，國內期貨交易量已連續三年超過3億口；並感謝主管機關的支持及廣納業界建議，開放期貨商業務員轉介客戶交易國外股權差價契約、同意期貨商可以將持有透過其他綜合損益按公允價值衡量（FVOCI）部位的上市櫃股票列入期貨商調整後淨資本額（ANC）計算、開放期貨商可以用自有資金購買同集團的證投信基金等，大幅提升業者資金運用及業務推動上的效率。

此外，主管機關也採納公會建議，在證期局官網明確揭示交易人陳情或申訴對象的順序，引導交易人遇到金融消費爭議時，依序先向案關金融機構等相關單位提出申訴，讓期貨商可以及時與交易人溝通協調、解決爭議。

同時也感謝期交所採納公會的建議，推動包括加掛小型期貨契約、夜盤加掛個股期貨、協助國外交易所的微型商品在台上市以及建立斷線立即刪單（COD）的風控機制。

陳佩君表示，在疫情造成的封控措施已逐漸緩解，商業活動也逐步恢復動能，期貨公會將繼續推動期貨業永續發展，做好主管機關與業者之間的溝通橋樑，與期貨業者共同協心，集思廣義，一起努力促進期貨業的繁榮發展。