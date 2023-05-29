美股休市 台指期夜盤小幅拉回
美股今（29）日因陣亡將士紀念日休市一天，法人持續買超現貨，但有小幅減碼期貨多單，使台指期夜盤短暫進入休息整理，指數呈現在16,500點之上的狹幅整理。
雖然上周五美國公布PCE通膨數據不減反增而使市場上修升息預期，但由於美債上限談判出現進展，加上AI題材帶動科技股、半導體類股延續漲勢，樂觀情緒帶動，加權指數終場大漲131.25點，收16,636.3點；台指期日盤上漲132點，以16,570點作收，逆價差66.3點。
不過，在籌碼面，三大法人買超現貨321.2億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少2,541口至11,556口，其中，外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少5,420口至28,189口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨多單減少6,986口至17,595口。
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