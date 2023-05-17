投資權證商品 金管會主委黃天牧提示三大關鍵

金管會主委黃天牧今天出席經濟日報「第13屆權民搶百萬」的權證實體交易競賽頒獎典禮記者會上，提醒權證投資人需留意三大關鍵，一、要了解權證特色和風險，二、券商造市制度，三、投資人自己風險承擔能力，尤其是最後一點，投資人需要了解自己承擔能力到哪裡。

今天會中，除黃天牧外，證交所、櫃買中心、集保和券商公會四個指導單位、及八家共同主辦的券商董總均出席，一同頒獎給交易競賽的得主。

黃天牧說，權證的活動很好，但金融教育、提醒投資人是很重要的，需要持續一直做下去，權證是槓桿的東西，所以仍有風險，因此當授獎人拿到數千萬元獎金時，也需要注意自己風險承擔能力，了解自己承擔風險的程度。

金管會目前已對權證發行人（券商）做壓力測試，黃天牧認為，這是期待健全權證市場很重要的步驟。

所謂「權證發行人的壓力測試」，是指金管會要求券商需定期對資產組合執行壓力測試，以類似「模擬考」方式，去衡量市場異常變動對投資組合價值變動的影響、並提出因應措施及呈報機制等。

該券商定期做的壓力測試，也納入券商風險管理評鑑指標，並由證交所和櫃買中心每年對綜合券商做評鑑。

該評鑑結果良窳，將影響該券商發行權證與經營衍生性金融商品交易業務的資格和權證發總額上限。該評鑑依優劣分為五等級，列第1級最優者，發行權證總額度是以券商自有資本淨值70%為限，發行額度最大。

但若是被列為最差者，如近兩年被列第4級或近一年被列第5級，將被撤銷權證發行資格。據去年風險管理評鑑結果，列第1級者共有六家券商、列第2級共五家券商，列第3級有三家，第4級僅1家，沒有被列第5級。

黃天牧說，日前已通過權證避險稅率從目前千分之三，降到千分之一，這是大家期待已久的事，這將對券商設計商品、和權證報價上都有一些誘因，以金管會角度來說，如果能夠有機會回饋我們投資人，讓投資人有機會可以用比較低的成本參與權證市場，也是金管會的期待。