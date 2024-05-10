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崇友財報／首季每股賺1.39元 房市熱到電梯業雨露均霑

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

建商推案熱絡，電梯大廠也受惠。崇友（4506）10日公告，第1季稅後純益2.46億元，年增2.34％，每股稅後純益（EPS）達1.39元，獲利創歷史同期新高。

崇友指出，隨著全台建商推案熱絡，且集團積極深化新梯案件接單動能，帶動第1季營建新梯完工認列台數由去年同期的357台攀升至466台水準，加上旗下維修保養業務隨著每年新梯保固期滿後有超過8成新梯轉入維保服務，推升目前旗下累計維保台數增加至42,452台，助力集團整體營運表現良好成長動能。

崇友9日同步公告，4月營收4.41億元，年增13.76％，累計今年前4月營收16.65億元，年增8.36％，單月、前4月均創歷史同期次高。崇友表示，4月營收成長主要受惠大台北、桃園與台中等地大型集合住宅新梯訂單認列，帶動4月新梯，包含汰舊換新雙位數成長，以及維修保養業務穩健良好動能挹注。

展望第2季，崇友表示，維持審慎樂觀看法，未來持續擴大旗下新梯、汰舊換新和維修保養三大業務的動能，且汰舊換新業務隨著政府、民眾對於電梯運行安全、專業合格廠商的重視，皆有助於帶動集團目前整體在手訂單量能充足，進一步推升在手訂單金額創歷年新高水準，同時崇友仍持續招募優秀人才加入團隊與結合內部良好培訓制度，以滿足整體在手訂單需求，以期創造未來營運更上層樓。

崇友 營收

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