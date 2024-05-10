豆府財報／首季 EPS 3.9元續居高檔 持續朝百店規模邁進

豆府（2752）10日召開董事會，通過第1季財報，營收8.6億，年增14.8%，稅後純益1.02億元，年減2.85%，每股純益3.9元，表現持續維持高檔。公司同時公告4月營收2.7億元，年增6.82%，累計前四月營收11.29億，年成長12.81%。

豆府表示，第1季適逢春節消費旺季，整體台灣消費內需景氣仍是相對穩定，加上集團旗下各品牌，於今年首季新增三家門店，包含「北村豆腐家」淡水家樂福店，「帕泰家」高雄義享廣場店，以及「涓豆腐」中壢SOGO店。持續拓展門店的策略，也為今年首季的營運業績添加活水。

展望後市，豆府表示，將持續推進多品牌與多角化的營運方針，增加旗下各品牌的營運門店數，目標在2025年邁向集團百店目標。另外，除了提升門店數量，集團也透過集團APP「豆府鐵粉卡」，增加與消費者間的互動與黏著性，提升會員來店消費及線上購物頻次；加上豆府旗下各品牌持續推出美味新菜色，多角化經營如即食與冷凍食品的陸續推出，以及疫情之後，重啟海外夥伴合作洽談，都將為集團的長期發展，增添助力與動能。