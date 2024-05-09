益張財報／第1季EPS 1.95元 毛利率與EPS雙創同期新高

全球商用置物設備廠益張（8342）公布第1季合併財報，合併營收3.8億元、年增22.4%，合併毛利率25.5%，較去年同期19.3%上升6.2個百分點，稅後純益6,548萬元、年增192%，獲利創同期新高，每股稅後純益1.95元。

益張表示，受惠於強勢美元，新台幣貶值，結算今年第1季匯兌收益2,173萬元，相較去年同期外幣兌換損失612萬元，增加2,785萬元。由於毛利率維持高檔，再加上業外收益大幅挹注第1季獲利表現，每股稅後純益達1.95元，寫下歷年同期高點。

另一方面，今年第1季整體業績較去年同期成長22.4%，歐洲市場揮別疫情期間景氣衰退及俄烏戰爭能源危機的陰霾，成為推動業績增長的主要力量。

另外，零售業穩步復甦刺激需求，公司也看好歐洲客戶積極布局物流據點，擴大倉儲空間與配送運能，商店展示設備訂單持續回溫，不僅優於公司預期，且第2季可望比第1季再成長。

展望今年，除了美國客戶訂單穩定，公司看好未來醫療照護產業規模及冷鏈市場需求擴張，積極推廣不鏽鋼材質系列產品，以滿足市場對於醫藥品質、低溫、安全環境等差異化產品需求，盼能不斷優化業務接單組合結構，維持公司營運成長動能。