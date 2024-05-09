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攸泰科技16日掛牌上市 今年首季 EPS 達0.33元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
攸泰科技以強固電腦起家，圖為資深副總 廖珊如 （左）與攸泰科技資深協理楊秉叡 (右)。王郁倫／攝影
攸泰科技以強固電腦起家，圖為資深副總 廖珊如 （左）與攸泰科技資深協理楊秉叡 (右)。王郁倫／攝影

大眾控（3701）旗下「小金雞」強固電腦廠攸泰科技（6928）即將於本月16日自興櫃轉上市，近期公布今年首季財報，歸屬於母公司業主淨利0.25億元，每股純益（EPS）0.33元。

攸泰科技資本額為7.5億元，為強固型移動解決方案領導廠商，公司專注於衛星通訊、農業、物流、海事、交通與政府專案等重點產業等六大領域，以及自有品牌RuggON的解決方案。

在今年營運表現方面，攸泰科技今年首季營收5.17億元，季減41.38%、年減50.23%，營業毛利1.4億元，營業利益0.1億元，歸屬於母公司業主淨利0.25億元，季減26.47%、年減54.55%，每股純益0.33元。

攸泰科技今年4月營收2.07億元，月增5.26%、年增4.09%，為4個月新高；累計攸泰科技今年前四個月營收達7.23億元，年減22.2%。

展望後市，攸泰科技董事長簡民智先前指出，今年成長動能主要來自品牌及衛星事業，同時，公司也布局無人機業務，並完成新款無人機整機研發。

在無人機方面，攸泰主要業務為控制器，其產品已打入土耳其大廠。目前攸泰無人機產品線已從控制器延伸到無人機本體，日前才在2024 年嵌入式電子與工業電腦應用展（Embedded World）上展示無人機整完整解決方案，可應用在救災，國防，警用領域。

法人預估，攸泰科技今年航海營收將有雙位數增長，品牌業務業績可望翻倍，衛星事業營收有望年增五成，帶動今年攸泰科技整體營收有望至少年增逾兩成。

無人機 營收

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