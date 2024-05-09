智冠改選 引入白衣騎士

遊戲通路大廠智冠（5478）昨（8）日公告，將於6月24日舉行股東會全面改選董事。繼市場派網銀國際日前已提出董事候選人名單後，智冠也足額提名董事會候選人名單；其中以「白衣騎士」之姿介入智冠與網銀經營權之爭的榮剛首度入列董事法人代表。

根據智冠董事候選人名單顯示，本次智冠公司派共提名六席董事、四席獨董；在董事提名人分別是王俊博、王炯棻、施明豪、簡金成、張宏源、榮剛材料公司（代表人陳政聞）；獨立董事是徐守德、林軒竹、曹維傑、邱慧吟。

除智冠創辦人王俊博列入董事候選人名單外，王炯棻是榮剛董事長，張宏源與施明豪分別是新興媒體科技應用及國際經營管理領域專家；簡金成有專業財務背景，曾任成大會計系系暨財務金融研究所教授；榮剛法人代表是首度入列董事會。

獨董方面，智冠以產業經驗、新觀點和性別平等的立足點提出名單，其中林軒竹、徐守德均為現任，新任是台灣虛擬通貨反洗錢協會副理事長曹維傑、維裕聯合會計師事務所合夥會計師邱慧吟，期望藉助法律、會計、金融、經營管理等領域的專家，協力發展智冠在數位服務的核心事業，完善公司治理功能，進一步落實企業治理性別多元化政策。

智冠昨天同步公告首季財報，受惠於遊戲產業傳統旺季加持，第1季每股純益1.83元，優於去年第4季的1.59元，但不如去年同期的2.17元。

展望未來，智冠指出，正與全球遊戲夥伴開創商務合作，旗下MyCard數位點數穩居領導品牌地位，搭配實體通路廣泛行銷資源、代理營運、社群客服、雲端服務等「一站式服務」，逐步提高海外服務占比，為合作客戶拓展台港澳與東南亞市場。