巧新5月13日以每股70元上市掛牌 第1季獲利已達成去年全年的近41％
巧新（1563）初次上市公開申購於5月7日公開抽籤，公開申購期間為4月30日至05月03日止，配合股票上市前辦理公開申購4,050張，每股實際發行價格70元，此次公開申購共計吸引245,487筆，申購過程中凍結市場資金約172億元，中籤率僅1.64％，顯示市場反應熱烈，依5月7日興櫃收盤參考價格88.8元來看，對抽籤投資人抽到一張相當於現賺26.86％。
巧新於5月7日董事會後公布2024年第1季合併營收19.54億元，稅後淨利2.49億元，年增89.69％，獲利已達成去年全年度的近41％，EPS1.17元。
巧新2024年4月合併營收達6.2億元、年增率達10.81％，累計2024年1至4月合併營收25.75億元、年增率達9.55％。
巧新將於5月13日正式由興櫃轉上市，希冀借重資本市場資源擴大業務合作之深度與廣度、與擴增汽車接單市場範疇，包括向下拓展中階車款市場、橫向增加鍛造汽車零組件產品、以及不同產業領域業務版圖開拓等計畫，以期目標10年內達成下一個1,000萬顆輪圈出貨。
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