快訊

520就職後赴立院國情報告？ 賴清德4字回應

下班注意！新北忠孝橋4車追撞「車頭毀損」 往三重車流回堵1公里

以「日」為請假單位 彈性育嬰假明上路試辦

來億預計6月中旬上市 印尼新產線5月加入營運

中央社／ 台北8日電

製鞋廠來億-KY預計6月中旬掛牌上市，國內製鞋相關類股再添生力軍；印尼新產線已在今年5月投產。

來億興業董事長鐘德禮今天在媒體交流會表示，以近年來看，一天約生產15萬雙愛迪達鞋，一年生產3000多萬雙，愛迪達庫存已回到健康水準，並規劃擴增新產能。

來億指出，除主要生產基地越南外，規劃在印尼擴增兩條新產線，資本支出新台幣50億至100億元，首條新產線在今年5月投入營運，今年新增產量約500萬雙，並逐步放量，預計3年後年產量約2000萬雙；第2條新產線預計5年後年產量2000萬雙，屆時兩條新產線合計年產量約4000萬雙。

加計既有年產量6000萬雙，5年以後年產量將可達1億雙。

來億興業說明，生產基地位於越南，緬甸、印尼、中國，但中國1個廠因生產成本較高，已在2023年12月關閉。

來億強調，除生產製造之外，也同步拓展綠能，越南廠區的屋頂太陽能專案，與越南政府簽約，已達屋頂型太陽能規模全球第2大。

來億統計，客戶占比部份，2023年度adidas、converse及HOKA分別為57.74%、23.77%及13.42%，由於HOKA勢頭強勁，需求持續大幅增加，預期未來營收占比將大幅成長，搭配adidas的SAMBA鞋款熱銷，為來億集團帶來雙成長動力商機。

太陽能 越南

延伸閱讀

男闖關渡鹹粥20秒槍殺越南老闆娘 夫怒批色魔求重判…法院判刑20年

野心強海外擴張太快？越南電動車自主品牌VinFast交車數大跌、股價重挫！

凱博觀點／台商越南股權交易 四個注意

越股犀利 長線有看頭

相關新聞

綠界科技股票擬分拆 股價直衝漲停、重返季均線

綠界科技（6763）7日公告首季獲利，雖因傳統淡季影響而有所衰退，但董事會決議將進行股票分拆，綠界股價8日強勢攻上漲停4...

緯軟4月營收締新猷

緯創集團旗下緯軟（4953）昨（7）日公告今年4月營收，繳出雙成長佳績、月增3.1%，睽違三個月再度寫下單月歷史新高紀錄...

朋億上季 EPS 3.28元 帆宣2.42元

朋億*（6613）董事會昨（7）日通過今年首季財報合併營收22.47億元，季減16.3%，年增43.4%。毛利率24.1...

綠界首季 EPS 4.72元 股票擬分拆

綠界（6763）昨（7）日公告首季稅後純益8,675萬元，季減22%，年減14%，每股純益4.72元，獲利衰退主因傳統淡...

昇達科4月營收月增20% 低軌衛星報捷

昇達科（3491）昨（7）日公布4月營收2.23億元，創新高，月增20.5%，年增47%，主要受惠低軌衛星產品出貨年增近...

穩懋4月營收月增1.8%

穩懋（3105）昨（7）日公告4月營收16.42億元，月增1.8%，年增53.1%；前四月營收60.84億元，年增54....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。