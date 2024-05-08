快訊

賴清德出席交接典禮 工總當面喊話：希望政府考慮核能

蘋果iPad 10降3000元新價格完整看！取代入門款「末代Home鍵」iPad 9掰了

2026選台中市長？ 江啟臣認了：民意支持就全力以赴

綠界科技股票擬分拆 股價直衝漲停、重返季均線

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
綠界科技董事長林雪慧。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
綠界科技董事長林雪慧。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

綠界科技（6763）7日公告首季獲利，雖因傳統淡季影響而有所衰退，但董事會決議將進行股票分拆，綠界股價8日強勢攻上漲停426元，重返400元大關。

綠界公告首季稅後純益8,675萬元，季減22%，年減14%，每股純益4.72元，獲利衰退主因傳統淡季影響。

綠界董事會並決議將每股面額從10元改為1元，原已發行總股數1,840萬3,913股，變更為1億8,403萬9,130股。外界推估，綠界此舉是透過類似拆股、分割的方式增加市場流通性，投資人手中的股票價值與庫存金額不變，但原先一張股票則被拆成十張。

綠界8日股價以396元開出，盤中直衝漲停426元，上漲38.5元，一舉站上季均線。其餘數位雲端股上漲的還有騰雲同樣衝上漲停，91APP*-KY（6741）、宏碁資訊（6811）兩者皆上漲超過半根停板，美而快（5321）、網家（8044）、歐買尬（3687）、新零售（3085）、一零四（3130）等也都呈現上漲之姿。

漲停 股票

延伸閱讀

BDI 指數大漲！散裝貨櫃輪吃香 新興、裕民帶頭漲停

最牛一輪／合機看多 群益3C來電

國際運價漲散裝航運衝 慧洋、裕民盤中高點漲逾5%

中信金（2891）用一根漲停慶祝配息1.8元！ 專家：一堆人估1.5元上下

相關新聞

綠界科技股票擬分拆 股價直衝漲停、重返季均線

綠界科技（6763）7日公告首季獲利，雖因傳統淡季影響而有所衰退，但董事會決議將進行股票分拆，綠界股價8日強勢攻上漲停4...

緯軟4月營收締新猷

緯創集團旗下緯軟（4953）昨（7）日公告今年4月營收，繳出雙成長佳績、月增3.1%，睽違三個月再度寫下單月歷史新高紀錄...

朋億上季 EPS 3.28元 帆宣2.42元

朋億*（6613）董事會昨（7）日通過今年首季財報合併營收22.47億元，季減16.3%，年增43.4%。毛利率24.1...

綠界首季 EPS 4.72元 股票擬分拆

綠界（6763）昨（7）日公告首季稅後純益8,675萬元，季減22%，年減14%，每股純益4.72元，獲利衰退主因傳統淡...

昇達科4月營收月增20% 低軌衛星報捷

昇達科（3491）昨（7）日公布4月營收2.23億元，創新高，月增20.5%，年增47%，主要受惠低軌衛星產品出貨年增近...

穩懋4月營收月增1.8%

穩懋（3105）昨（7）日公告4月營收16.42億元，月增1.8%，年增53.1%；前四月營收60.84億元，年增54....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。