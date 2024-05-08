綠界科技股票擬分拆 股價直衝漲停、重返季均線
綠界科技（6763）7日公告首季獲利，雖因傳統淡季影響而有所衰退，但董事會決議將進行股票分拆，綠界股價8日強勢攻上漲停426元，重返400元大關。
綠界公告首季稅後純益8,675萬元，季減22%，年減14%，每股純益4.72元，獲利衰退主因傳統淡季影響。
綠界董事會並決議將每股面額從10元改為1元，原已發行總股數1,840萬3,913股，變更為1億8,403萬9,130股。外界推估，綠界此舉是透過類似拆股、分割的方式增加市場流通性，投資人手中的股票價值與庫存金額不變，但原先一張股票則被拆成十張。
綠界8日股價以396元開出，盤中直衝漲停426元，上漲38.5元，一舉站上季均線。其餘數位雲端股上漲的還有騰雲同樣衝上漲停，91APP*-KY（6741）、宏碁資訊（6811）兩者皆上漲超過半根停板，美而快（5321）、網家（8044）、歐買尬（3687）、新零售（3085）、一零四（3130）等也都呈現上漲之姿。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言