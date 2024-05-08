綠界科技股票擬分拆 股價直衝漲停、重返季均線

綠界科技（6763）7日公告首季獲利，雖因傳統淡季影響而有所衰退，但董事會決議將進行股票分拆，綠界股價8日強勢攻上漲停426元，重返400元大關。

綠界公告首季稅後純益8,675萬元，季減22%，年減14%，每股純益4.72元，獲利衰退主因傳統淡季影響。

綠界董事會並決議將每股面額從10元改為1元，原已發行總股數1,840萬3,913股，變更為1億8,403萬9,130股。外界推估，綠界此舉是透過類似拆股、分割的方式增加市場流通性，投資人手中的股票價值與庫存金額不變，但原先一張股票則被拆成十張。

綠界8日股價以396元開出，盤中直衝漲停426元，上漲38.5元，一舉站上季均線。其餘數位雲端股上漲的還有騰雲同樣衝上漲停，91APP*-KY（6741）、宏碁資訊（6811）兩者皆上漲超過半根停板，美而快（5321）、網家（8044）、歐買尬（3687）、新零售（3085）、一零四（3130）等也都呈現上漲之姿。