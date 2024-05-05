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順達營收／4月11.8億元、年增1.9% 估第2季與第1季相當

經濟日報／ 記者蕭君暉/台北即時報導

順達（3211）5日公布4月營收11.83億元，月減2.79%，年增1.90%，今年前四個月營收46.10億元，年減8.85%。第2季業績將與第1季差不多。

展望2024年第2季，順達之前表示，上半年是傳統淡季，第2季營收與第1季差不多，下半年隨著泰國廠量產出貨，生產的營運成本將會增加，謹慎保守看待下半年，整年維持今年營收較去年衰退看法。

順達目前業務分為涵蓋筆電NB、平板電腦應用等的資訊科技（IT）事業，占營收達九成，至於近年衝刺的非IT業務，產品線涵蓋E-Mobility（輕型電動載具）、伺服器BBU（電池備源電力模組）及ESS（儲能系統），順達預計2024年非IT業務營收占比將超過一成，藉此逐步提升營運績效。

受IT電池模組殺價競爭影響，順達第1季合併營收為34.27億元，年減12.06%，不過，在非IT產品挹注下，第1季營業毛利為3.79億元，年增27.13%，單季合併毛利率攀升至11.07%，年增3.41個百分點，稅後純益為2.08億元，年增83.04%，每股純益為1.37元。

營收 電池模組

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