4月營收／其陽月增3.7% 友通月減3%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

佳世達集團旗下網安廠其陽（3564）、工業電腦廠友通昨（3）日公布4月營收，其陽受惠產業回溫，營收月增3.79%，連續三個月月成長，友通則因自動化市場尚未回溫，營收月減3%。其陽亦同步公布今年首季財報，稅後純益大減逾六成，每股純益（EPS）為0.1元。

其陽公布今年首季財報，單季營收4.23億元，季減26.56%、年減16.57%。毛利率28.27%，季增0.36個百分點、年增0.92個百分點。營益率2.58%，季減3.32個百分點、年減2.72個百分點。稅後純益562.3萬元，季減近七成、年減60.96%。

展望後市，其陽先前預告，2024年接單狀況將回到2022年水準，隨著微軟將推出新平台，將帶動新一波資安需求，估其陽2024年營收將重回年成長軌道。

至於友通方面，友通今年4月營收6.43億元，年減45.76%；累計友通今年前四個月營收達25.49億元，年減49.07%；營收下滑原因除了去年賣掉美國Brainstorm公司，導致今年該塊業務營收減少外，IPC本業尤其在工控/自動化領域也尚未見到明顯復甦。

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