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慧榮上修全年財測 年營收增25％到30％

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
慧榮總經理苟嘉章。圖/聯合報系資料照片
慧榮總經理苟嘉章。圖/聯合報系資料照片

快閃記憶體控制晶片大廠慧榮科技(NasdaqGS: SIMO) 今日公布2024年第1季財報，營收1億8931萬美元，季減6%，優於原預估的季減10%到15，年增達53%；第1季毛利率45%，超過財測上限，稅後純益2159萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證(ADS)純益0.64美元(約新台幣21元)，表現亮眼。

慧榮公布首季固態硬碟SSD控制晶片營收比前一季持平至成長5%，但年增35%~40%。eMMC/UFS控制晶片營收比前一季減少10%~15%，較去年同期則大幅增加235%~240%。

總經理苟嘉章表示，第1季在需求優於預期與ASP(平均銷售單價)上揚，獲利持續提升，營收表現優於預期。他強調，公司的Client SSD控制晶片營收已連續四季成長，動能來自終端市場需求穩定，以及與各大NAND廠合作案規模增加，在2024年初展現強勁的開端，證明我們擁有對的產品和對的客戶，並將持續挹注今年的營收和獲利。

苟嘉章進一步表示，因各大NAND廠客戶合作的新案今年將持續放量，NAND大廠控制晶片外購比例不斷提升已成趨勢，並成為公司業務長期成長的重要根基。慧榮的控制晶片具高度差異化，能為PC和智慧型手機OEM客戶提供更高效能、高容量和更具成本效益的儲存解決方案，引領其進入最先進技術應用市場，例如AI在邊緣裝置的應用。

基於年初的強勁表現和持續增加的未出貨訂單，為此決定調高全年財測。我們將持續擴展SSD和eMMC/UFS控制晶片新案以提升ASP和獲利，預期2024年業務將穩定成長。

預估2024年第二季營收將介於1億9900萬至2億零800萬美元之間，較前一季成長5%-10%，較去年同期大幅增加42%-48%，毛利率介於45%至46%之間。2024全年營收將介於8億至8億3千萬美元間，較2023年成長25%-30%，毛利率介於45%至47%之間。

控制晶片 營收

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