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期交所 配發股利3.35元

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
圖為台灣期交所董事長吳自心。 聯合報系資料照
圖為台灣期交所董事長吳自心。 聯合報系資料照

期交所昨（29）日表示，將在6月24日召開股東會，並將進行三年一度的董監事改選。期交所去年稅後純益約30.5億元，每股稅後純益（EPS）約5.59元，預計將配派現金股利1.95元、股票股利1.4元，股利合計3.35元。

期交所強調，國際金融市場瞬息萬變，期交所將持續研發及改革商品及制度，期望今年台灣期貨市場再創佳績。期交所去年稅後純益約30.5億元，每股稅後純益（EPS）約5.59元，維持高檔水準。

期交所將在6月24日召開股東會，會中除承諾財務報告外，並將進行第10屆董事及監察人選舉案（任期為2024年7月23日至2027年7月22日）。

至於股息方面，期交所去年度盈餘分派業經董事會決議，擬自可分配盈餘中，提撥股東現金股利10.64億元，每股分派現金股利1.95元；股票股利7.63億元，轉增資發行新股，每股配發股票股利1.4元。股利合計3.35元，待股東常會決議通過後，授權董事會另訂分派股利基準日及發行新股基準日。

另外，新商品部分，自5月2日起，期交所將新增群光期貨、神基期貨、至上期貨、小型技嘉期貨等四檔股票期貨，以及群益臺灣精選高息ETF期貨、復華臺灣科技優息ETF期貨、中信高評級公司債ETF期貨等三檔ETF期貨，屆時可供交易之個股期貨檔數將增至275檔。

另除中信高評級公司債ETF期貨收盤時間為下午4時15分外，其餘六檔收盤時間均為下午1時45分。

期交所每季依市場狀況及交易規則檢視上市、櫃證券是否符合股票期貨標的選取之標準，此次新增群光期貨等七檔個股期貨，契約交割月份包括2024年5月、6月、9月、12月及2025年3月等兩個近月份及接續的三個季月份之契約。

今年以來證券市場交易熱絡，亦使股票期貨交易需求提升，交易人可透過相同標的之股票期貨進行避險及策略性交易，使得股票期貨交易量同步增溫。

期交所 期貨交易

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