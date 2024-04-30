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巧新公開申購 承銷價70元

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

巧新科技（1563）從興櫃轉上市，將於5月13日掛牌。初次上市普通股股票（IPO）競價拍賣承銷作業，已於26日以公開方式完成電腦開標作業，此次辦理競價拍賣16,000張，已全部順利拍賣成功，得標加權平均價格為74.59元。

巧新上市前公開承銷競價拍賣參與投標的合格投標數量共計50,280張，競價拍賣超額認購比率達3.14倍。巧新將於4月30日至5月3日進行公開申購4,050張，承銷價格70元，預計於5月7日公開抽籤，並於5月13日掛牌上市。

巧新為全球輪胎大廠，除雲林廠外，屏東新廠在訂單挹注下，去年第4季損益兩平，其中再生鋁熔煉廠不只挹注獲利，提高毛利率，並為碳權來臨前創造有利競爭條件，巧新正評估第二座鋁再生廠，最快第2季決策。

巧新的屏東新廠投資金額達到60億元，2020年屏東新廠營運至今，隨著疫情趨穩客戶陸續來台進行驗證程序並逐步完成，加上豪華新車市場銷售穩健、車廠新車款上線計畫推進，以目前客戶在手訂單與拉貨力道持續放大來看，為巧新今年獲利表現注入強勁的成長動能。

巧新繼雲林廠及德國廠之後，規劃分三期籌設屏東鍛造鋁合金輪圈廠，其中，屏東一廠於2020年取得IATF16949認證正式營運。

新車 興櫃

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