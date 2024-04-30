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寶雅首季EPS 6.78元 同期新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導
寶雅。聯合報系資料照
寶雅。聯合報系資料照

寶雅（5904）董事會昨（29）日通過第1季財報，單季稅後純益7.02億元，年增6.7%，單季每股純益為6.78元，寫下同期新高紀錄，也是單季史上第三高。

寶雅主要受惠於營運規模擴大及新店型表現佳，是首季獲利成長動能，法人看寶雅首季財報表現符合預期。

受惠疫後營運持續增長，寶雅第1季營收為58.7億元，季增4.2%，年增11.0%，營業毛利為26.0億元，毛利率為44.3%，營業利益為8.8億元，營業利益率15.0%，其中，毛利率與營業利益率較去年同期略為下滑。截至3月底為止，全國共有370間寶雅、23間寶家。

寶雅近六季營運 圖／經濟日報提供
寶雅近六季營運 圖／經濟日報提供

寶雅表示，集團將持續展店，預計對公司帶來正面貢獻，並藉由新美妝及店中店店型，提高台灣滲透率；同時持續加速數位布局，藉由產品組合優化以及完整數位布局提升消費者體驗。寶雅去年融合改版App，累計下載率達430萬人次，有效增加顧客使用寶雅App的廣度與頻率。

寶雅主要消費客層為15~49歲年輕消費族群，並以女性消費者為主，公司表示，受惠女性就業人口及消費能力增加，整體市場仍能穩健發展。

尤其近年以更貼近女性消費者的購物思維與生活型態提案，來擴大品類發展，並進行商品優化。如近年來台灣吹起路跑及旅遊風潮，為了降低顧客搜尋成本與購買時間，積極導入各類路跑及旅遊商品。

寶雅持續擴大自有品牌布局，全新力作POYA PURE+美在管蒟蒻凍開賣後，銷售表現不俗，未來將推出更多元的自有品牌商品。公司表示，長期目標自有品牌希望占營收比重10%。

寶雅 消費

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