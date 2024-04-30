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唐榮不鏽鋼 採個別議價

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

不鏽鋼上游廠唐榮（2035）昨（29）日決定5月行情採個別議價，但基本上跟進龍頭燁聯上漲腳步，每公噸約漲4,000元，影響所及下游流通行情全面調高，後續不鏽鋼價還是要與鎳金屬連動。

唐榮昨天下午通知客戶，不鏽鋼5月產品售價，維持以參考市場行情後與客戶個別議價方式辦理。

有鑑於燁聯上周通知用戶，5月價格雖採個別議價，但客戶陸續接到知會，5月新報價較4月大幅調高，其中內銷304系每公噸漲4,000元，316L附價與430平盤；外銷依各區域市場304報漲100美元至150美元，430與316L附價平盤。

上市不鏽鋼廠主管表示，目前不鏽鋼內銷終端需求沒有明顯增加，但國內上游以及印尼青山報價都上漲，流通行情自然期待跟上，最終需要通過市場檢驗。

關鍵的國際鎳價方面，鎳金屬行情3個月來逐月走高，4月期鎳均價每公噸約1.83萬美元，與2月、3月均價分別落在1.64萬美元與1.76萬美元相比，鎳價明顯挺進。

另一方面，印尼青山不鏽鋼報價是左右行情新的指標，印尼青山4月來對台灣上、下游報價累計漲幅至少每公噸110美元。

印尼 燁聯

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