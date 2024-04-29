母公司處分持股後首露面 東典5月2日開股東會、今飆漲停

光通訊濾片廠東典光電（6588）29日以37.95元開高走高、盤中股價直線拉升至40.55元亮燈登漲停。東典長年專注於光學濾光片和光學組件的設計及生產，發展領域涵蓋光學、光子學和光通信等面向，市場看好，隨著5G、光通訊產業日漸普及，有望帶動市場對光通訊濾片的需求持續擴大。

據悉，東典光電（EOC）為為國內長期深耕光通訊產業的知名上櫃公司，其主要發跡於宜蘭五結，專注於光學濾光片和光學組件的設計及生產，旗下主力產品則是「光學薄膜濾光片」，其餘也生產包括高密度多工分波器 (DWDM)、低密度多工分波器 (CWDM)、GFF 濾波器、波段分波器等產品。

東典自前一交易日（4/26）獲外資自賣超轉為買超，而今日則以37.95元開紅盤，並在剛開盤大約20分鐘左右，股價直線拉升至40.55元，大漲3.65元、漲幅高達9.89%，走勢驚人。而公司在官網透露，東典致力於創新新產品，秉持卓越和客戶滿意度，極力於滿足客戶的需求。

據券商報告顯示，團隊在技術研發上持續投入，除致力於打造多項創新產品外，也秉持卓越和客戶滿意度，極力於滿足客戶的需求，也看好東典將進一步擴大在光電領域的市場，並在未來佔有一席之地，預期公司今年營運表現有望持續改善。

據悉，東典光電為母公司東鹼（1708）於2000年5月15日、為生產光通訊元件濾光片所成立之子公司，而起初東典主要業務以光纖通訊及精密光學用之薄膜濾光片的製造為主，不過隨著逐步調整產線，直至2022年塵埃落定時，其產品營收比重，就由光通訊濾光片佔達100%。

不過東典近日傳出，母公司東鹼為活化公司資產，增加營運資金，已通過決議，將處分旗下轉投資東典光電之全數持股，而處分前東鹼所持股份共計9,316,297股。對於此次母公司賣股對東典而言，是利是弊仍尚待進一步觀察，但自從出清消息傳出後，東典走入在近一個月內，至少已有二至三次衝上漲停板，因此團隊的一舉一動，也格外吸引市場關注。