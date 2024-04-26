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路易莎 半年配息1.5元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

興櫃的路易莎咖啡（2758）昨（25）日 董事會公告，2023年下半年盈餘分配現金股利1.5元；之前已公告2023年上半年配發現金股每股3元，合計去年配發現金股利4.5元，股利配發率達七成。

疫後解封後路易莎業績全面走揚，2023年獲利繳出亮麗成績單，全年稅後純益為 1.24億元，年增率20.4%，每股稅後純益達6.28元；2023年路易莎通過配發現金股每股4.5元，股利配發率達7成，以昨（25）日133.5元收盤價計算，現金殖利率3.4%。

瞄準每年800億的咖啡商機，複合式咖啡廳一家接著一家開，路易莎創辦人黃銘賢用一杯平價但高品質咖啡，打造理想中的精品生活，成為他展店始終不變的信念，深度經營黑卡會員全攻略，創造2023年營收及獲利創新高。

路易莎表示，受惠於全方位展店攻略成功，營收、獲利創新高；未來，路易莎將持續拓展門市，同時，聚焦輔導對品牌高認同度、經營表現優異的加盟主，再展新門市，擴大路易莎全台據點，發揮加盟主在地經營優勢，深入耕耘社區。

路易莎全力推動數位點餐，因應後疫的缺工潮，新年度將導入「雲端智能點餐」。結合擁有180萬會員的虛擬黑卡，推出包括個人手機點餐、門市平板、電子觸控螢幕點餐等。不論會員、非會員都能快速進行數位點餐，並可進行多元線上支付。

咖啡廳 股利

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