漢來美食下半年再展店

漢來美食（1268）第1季營收創新高後，獲利有望跟進；今年持續展店，下半年預計再展三家店，預計第4季在尾牙等旺季加持下，營收有望神龍擺尾、趕上第1季。

另外，漢來海港也預計要重新整修，至於行銷策略是否再升級成更高規格的島語品牌還在評估當中，台北市大巨蛋漢來海港最快明年展店。

漢來美食2023年合併營收49.2億元創歷史新高、年增31%，主力品牌海港及宴會廳營收成長逾三成，稅後純益3.2億元，年增1.5倍，每股純益（EPS）7.61元，較上年度3.08元增加4.53元。

今年第1季漢來美食更受惠創南港擴大展店效益，以及企業春酒接單旺，第1季累計營收16.79億元，季增28.29%、年增29.61%，單季營收刷新歷史；推估獲利有望跟進，預計5月9日董事會將公布獲利。

4月略受到餐飲業的食安事件影響，再加上進入繳稅季，外出用餐頻率降低，所以4月營收會較3月下降，5月有母親節假期加持，目前中餐廳訂位約五、六成、旗下的自助餐假日全滿。

今年第1季最旺破歷史紀錄，推估第2季會是全年最淡的一季，第3季暑假外出用餐人潮回升，第4季漢來南港尾牙宴會旺季挹注，推估第4季業績也會非常好。