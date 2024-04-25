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路易莎咖啡2023年獲利亮眼 全年配發現金股利4.5元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
路易莎咖啡（2758）25日董事會公告，2023年下半年(期間7月1日至12月31日)盈餘分配現金股利1.5元。聯合報系資料照。記者林澔一／攝影
路易莎咖啡（2758）25日董事會公告，2023年下半年(期間7月1日至12月31日)盈餘分配現金股利1.5元。聯合報系資料照。記者林澔一／攝影

興櫃的路易莎咖啡（2758）25日董事會公告，2023年下半年(期間7月1日至12月31日)盈餘分配現金股利1.5元。2023年上半年配發現金股每股3元，合計去年配發現金股利4.5元，股利配發率達7成。

疫後解封後路易莎業績全面走揚， 2023年獲利繳出亮麗成績單，全年稅後純益為1.24億元，年增率20.4%，每股稅後純益達6.28元。加計本次通過的股利，2023年路易莎通過配發現金股利每股4.5元，股利配發率達7成；以25日133.5元收盤價計算，現金殖利率3.4%。

美好的早晨從咖啡開始，瞄準每年800億的咖啡商機，複合式咖啡廳一家接著一家開，路易莎創辦人黃銘賢用一杯平價但高品質咖啡，打造理想中的精品生活，成為他展店始終不變的信念，深度經營黑卡會員全攻略，創造2023年營收及獲利創新高。

路易莎受惠於全方位展店攻略成功，營收、獲利創新高；未來，路易莎將持續拓展門市，同時，聚焦輔導對品牌高認同度、經營表現優異的加盟主，再展新門市，擴大路易莎全台據點，發揮加盟主在地經營優勢，深入耕耘社區。

咖啡廳 營收 股利 興櫃

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