債券ETF規模衝上2.3兆

櫃買中心昨（24）日舉行每月例行記者會，其中截至4月23日止，上櫃債券ETF共計82檔，總資產規模達2.34兆元，持續維持亞太區第一大、全球第七強的位置，總成交金額達9,218.32億元。今年以來13檔債券ETF送出28件追加募集，合計金額達5,570億元，追加次數及金額都超過去年全年的一半。

櫃買中心債券部副理黃仁宏表示，投資債券的時間點，仍需觀察「美國債券未來利率是否將再調升」，台灣債券則因第1季經歷央行升息，因此台債市場相對保守。

至於今年是否將從世界第七名上升至第六名？黃仁宏表示，雖然目前債券ETF規模成長快速，但目前距離第六名仍有很大的距離，今年提升進到第六名的機會恐將較低。

在國際債券發行量方面，截至4月23日止，共計發行49檔，其中47檔為美元計價，一檔為南非幣計價，一檔為人民幣計價，發行總金額45.17億美元，較去年同期增加83.2%。

針對債券投資上，黃仁宏指出，目前美國10年期公債殖利率已經來到4.6%附近的水準，確實回到過去十幾年前的高利率水準，至於現在是否為投資時點？黃仁宏認為，仍要觀察未來利率是否會有再調升的機會。

由於先前市場普遍預期美國聯準會（Fed）今年6月將要降息，但目前美國經濟韌性比預期來得高，因此市場認定6月不會降息外，降息次數也由原先的三次降為一次，甚至不排除升息。

另外，黃仁宏補充，在台灣債券方面，目前沒有特別成長的狀況出現，主因台灣的利率走勢與美國不同，差別在於美國利率到達高點後，已經維持一段長時間；反觀台灣央行在今年第1季宣布升息半碼，台債價格今年來持續下降，因此台債整體市場仍相對保守，交易量也沒有明顯的提升。